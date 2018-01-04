14 قتيلاً و180 جريحاً في حادث قطار بجنوب إفريقيا

تواصل – واس:

أعلن مسؤول مَقْتَل 14 شَخْصَاً على الأقل وإِصَابَة 180 بجروح في جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، جَرَّاء اصطدام قطار ركاب بشاحنة قبل أن تشتعل فيه النيران فيما يزال عمال الإغاثة يبحثون عن ناجين.

وأَظْهَرَت صور النيران تندلع في عِدَّة مقطورات خرجت عن السكة قرب مدينة كرونستاد (200 كلم جنوب غرب جوهانسبرغ).

وقال المتحدث باسم السلطات الصحية في المِنْطَقَة موندلي مفامبي في تصريح صحفي “وصلت حصيلة القَتْلَى إلى 14″، مُضِيفَاً أن 180 شَخْصَاً على الأقل أصيبوا.

وأَضَافَ: “يخشى أن يتم العثور على مزيد من الضحايا مع تواصل عمليات البحث والانتشال والإنْقَاذ”.