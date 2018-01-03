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تدمير 7 طائرات روسية في قصف استهدف قاعدة «حميميم» بسوريا

تدمير 7 طائرات روسية في قصف استهدف قاعدة «حميميم» بسوريا
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تواصل – رويترز :

ذكرت صحيفة “كومرسانت” اليومية الروسية نقلاً عن مصدرين مساء أمس الأربعاء أن 7 طائرات روسية على الأقل دُمرت عندما أطلق مسلحون من المعارضة قذائف على قاعدة حميميم الجوية السورية في 31 ديسمبر.

وقال التقرير: “إنه في أكبر خسارة تتكبدها روسيا في العتاد العسكري منذ أن بدأت حملة الضربات الجوية في خريف العام 2015، أصيب أيضاً أكثر من عشرة عسكريين في الهجوم”.

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني نقلاً عن مصدرين “دبلوماسيين- عسكريين”، إن القصف دمر ما لا يقل عن 4 قاذفات من الطراز سوخوي-24 ومقاتلتين من الطراز سوخوي-35 إس وطائرة نقل من الطراز أنتونوف-72 فضلاً عن مستودع ذخيرة.

وأضافت كومرسانت أن “وزارة الدفاع الروسية لم تعلق على التقرير”، ولم تتمكن رويترز من الاتصال بالوزارة.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، قالت الوزارة إن طائرة هليكوبتر من الطراز مي-24 سقطت في سوريا يوم 31 ديسمبر بسبب عطل فني وإن طياريها قتلا.

وبدأت روسيا في الشهر الماضي تأسيس وجود دائم في قاعدة حميميم وقاعدة بحرية في طرطوس، برغم أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بخفض “كبير” في عدد القوات في سوريا بعدما أعلن أن مهمتهم اكتملت إلى حد بعيد.

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