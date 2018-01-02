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غرفة جدة: 90% من محلات الأحياء تتلاعب بـ«القيمة المضافة»

غرفة جدة: 90% من محلات الأحياء تتلاعب بـ«القيمة المضافة»
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تواصل – جدة

لاتزال شكاوى  المواطنين مستمرة، منذ اليوم الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بسبب بعض المخالفات التي تقوم بها بعض المحلات التجارية، فيما أكدت “غرفة جدة” أنها توصلت إلى أن  90% من المحلات الصغيرة داخل الأحياء تتلاعب في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وبحسب “نايف الشريف – رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة جدة” فإن نحو 90% من المحلات والبقالات الصغيرة المنتشرة داخل الأحياء السكنية تتلاعب بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع المحددة بنسبة 5%، مستغلة بذلك عدم ثقافة بعض المستهلكين بخصوص الضريبة.

وأوضح الشريف أن المخالفات تعود إلى عدم وجود رخصة مزاولة النشاط لبعض المحلات بالمناطق الشعبية، وسيطرة العمالة الوافدة على القطاع، بالإضافة إلى عدم التزام بعض المحلات بوضع ملصقات الأسعار على السلع، وعدم توفر أجهزة الحاسبات والفواتير الآلية، مطالبًا وزارة التجارة والاستثمار بزيادة الرقابة على تلك المحلات وفرض العقوبات على المخالفين، إضافة إلى الزام الشركات الموردة والموزعة بعدم البيع للمحلات التي لا تحمل شهادة الإقرار الضريبي، وفقا لـ”المدينة”.

 في المقابل رصد مستهلكون 8 ملاحظات ومخالفات يرتكبها أصحاب البقالات والمحلات الصغيرة المنتشرة داخل الأحياء السكنية وبعض الأسواق، خلال أول يومين من تطبيق الضريبة.

 ومن أبرز تلك المخالفات “فرض الضريبة دون تزويد العميل بفواتير، وجبر أغلبية المحلات الهللات لصالحها، ولا تعيد المتبقي منها بحجة عدم توفر عملات معدنية، بالإضافة إلى عدم استقبال وزارة التجارة لبلاغات زيادة الأسعار في البوفيهات والحلاقين وإحالة المبلغ للبلديات، والبلديات تقول إن مسؤوليتها تنحصر على النواحي الصحية، ولا علاقة لها بزيادة الأسعار في بعض الأنشطة، وأخيرًا هيئة الزكاة تستقبل البلاغات وتغرم المخالفين، لكنها لا تلزم المنشأة بإعادة المبلغ للمستهلك التي تحصلت عليه بغير وجه حق”.

وأوضحت مصدر بهيئة الزكاة والدخل أن عقوبات مخالفي نظام ولوائح الضريبة تصل إلى الغرامة 100 ألف ريال، مشيرًا إلى وجود فرق رقابة ميدانية تابعة للهيئة.

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