بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة اليوم.. وتسجيل 90 ألف منشأة

تواصل – الرياض:

تدخل ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في المملكة اليوم وذلك بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة بلغ نحو 90 ألف منشأة، معظمها مستعدة لتطبيق الضريبة وجاهزة من حيث تدريب الموظفين، والامتثال لنظام الضريبة ولائحته التنفيذية، ومواءمة أنظمة المحاسبة وتقنية المعلومات المرتبطة بعمليات الضريبة، إضافة إلى إدارة السجلات لحفظ المستندات في الاستمارة المحددة.

وبالتزامن مع دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ بدأت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة لضبط المخالفات التجارية، وحالات التلاعب ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.

وفي هذا الإطار أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل “تطبيقاً” خاصاً يحتوي على عديد من المعلومات المهمة حول الضريبة، يسمح للمستهلك بالتعرف إذا كانت المنشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى خدمة “الحاسبة” لاحتساب الضريبة في الفاتورة، وخدمة “التبليغ” التي تتيح رفع البلاغات على المنشآت المخالفة. حسب “الاقتصادية”