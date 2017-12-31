«الخدمة المدنية» تحدد قواعد المفاضلة بين الانتظام والانتساب في التوظيف

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية، حمد المنيف، أنه لا توجد تفرقة بين خريجي الانتظام والانتساب في الوظائف الإدارية، بعكس الوظائف التعليمية والصحية، وذلك في رده على تعرض بعض خريجي الانتساب إلى الظلم أثناء التقديم على الوظائف.

وأضاف المنيف، أمس الأحد في مداخلة مع برنامج معالي المواطن على mbc، أن الذي يرجح كفة متقدم عن آخر، سواء انتسابًا أو انتظامًا هو الأعلى نصابًا، حسب قواعد المفاضلة.

وبين أنه بالنسبة للوظائف التعليمية، فإن خريجي الانتساب، مطلوبون ولكن كأولوية ثالثة، أما بالنسبة للوظائف الصحية فإن خريجي مجال التعليم انتساب يأتون كأولوية ثانية، بعد الانتظام، ويتم الالتزام بما ورد من ضوابط تضعها وظائف الصحة.

وتابع متحدث الخدمة المدنية القول: “دورنا هو شغل الوظائف التي ترد لنا من الجهات الحكومية”، وفق الضوابط المعلنة من قبل الجهات التوظيفية، وبين التزام وزارة الخدمة المدنية بالضوابط التي تقرها وزارة التعليم في شأن الوظائف المعلنة، وذلك في رده على تعرض العديد من خريجي الانتساب للظلم.