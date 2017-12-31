«طيران الخليج» تلغي جميع رحلاتها من وإلى البحرين بسبب الضباب

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة طيران الخليج مساء أمس الأحد عن إلغاء جميع الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى البحرين بسبب كثافة الضباب.

وقالت الشركة في ‘‘بيان‘‘ لها أنها ستقوم بتزويد مسافريها بآخر المستجدات حالما تتحسن الظروف الجوية وتستأنف رحلاتها، مقدمة اعتذارها للمسافرين عن هذا الأمر الخارج عن إرادتها، حيث تاتي سلامة وأمن المسافرين وطاقم الطائرة على رأس أولوياتها.

وأضاف البيان أن مركز الاتصال العالمي لطيران الخليج سيقوم بالاتصال بجميع المسافرين المتضررين من هذا الأمر، ناصحة المسافرين خلال الـ 24 ساعة القادمة بالتأكد من موقع الناقلة الإلكتروني قبل السفر.