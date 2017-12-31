مختص: إيرادات ضريبة «القيمة المضافة» ستصل لـ10 مليارات دولار

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أكد مسفر الدحيم المستشار الضريبي أن ضريبة القيمة المضافة هي إحدى أدوات السياسة المالية للدول، وتطبق في أكثر من 160 دولة في العالم.

وأضاف، في مداخلة مع قناة الإخبارية، أنه حسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن إيرادات ضريبة القيمة المضافة 2018 ستصل لـ10 مليارات دولار وهذا لصالح الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الحكومة ستزيد من إنفاقها على القطاع الخاص؛ ومن ثم ينعكس هذا بدوره على الوظائف والاستثمارات. وأكد الدحيم أن التهرب الضريبي سيخلف آثاراً وتشوهات اقتصادية سيئة على المنشآت الاستمرار في التسجيل.

وكشف المستشار الضريبي عن أن ضريبة القيمة المضافة عالمياً لا تطبق على جميع السلع والخدمات، والمملكة ليست بدعاً من هذه الدول لذا استثنت بعض القطاعات والسلع.