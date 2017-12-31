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بدرية الخراشي رحلت.. علماء ومشايخ ينعون «جندية مجلدات العلم المجهولة»

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تواصل – فريق التحرير:

أثار خبر وفاة طالبة العلم بدرية الخراشي، والتي عرفت باهتمامها بتفريغ دروس العلم الصوتية لعدد من العلماء والمشايخ، حزن الكثيرين على مواقع التواصل، متسابقين في تعديد مناقيها، والدعاء لها.

ونعى عدد من طلبة العلم والعلماء والمشايخ الفقيدة ، عبر حساباتهم بموقع “تويتر”، كان أبرزهم فضيلة الشيخ خالد السبت، حيث تم تداول مقطع صوتي له، ينعى خلاله المتوفاة، ويسرد جانبا من مناقبها، بداية من صبرها على حادث تعرضت له في شبابها تسبب في فقدانها للحركة، وقعودها على كرسي متحرك، مؤكدا أنها لم تستسلم لتلك الإعاقة، وقررت تفريغ الدروس الصوتية لعدد من كبار العلماء والمشايخ، وكان أبرزها “العذب المنير من مجالس الشنقيطي للتفسير”، للشيخ العلامة محمد الأمين المختار الشنقيطي، رحمه الله، و”أعمال القلوب” لفضيلة الشيخ خالد السبت.

وكانت أسرة الخراشي قد اعلنت وفاة “بدرية”، السبت، مؤكدين أنه سيتم أداء صلاة الميت عليها بمسجد الفرقان بالدمام، بعد صلاة عصر اليوم الأحد، على أن يكون عزاء الرجال في منزل العم إبراهيم عبدالرحمن الخراشي.

 

 

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