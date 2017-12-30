اتهام باحث كبير في «جوجل» وأكاديمي أمريكي بالتحرش الجنسي

تواصل – سامر محمد:

قالت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية: ‘‘إن الاتهامات المتعلقة بالتحرش الجنسي طالت جانبا جديدا في قطاع التكنولوجيا، وهذه المرة ضد باحثين من بينهم أحد الباحثين الكبار في “جوجل”.

واتهمت محللة بيانات على إحدى المدونات خلال الشهر الجاري أحد الأشخاص بالإمساك بها بشكل غير مناسب خلال مؤتمر تكنولوجي قبل سنوات، مشيرة إلى أن نفس الشخص تحرش أيضا بامرأة أخرى، واتضح أن هذا الشخص يدعى “ستيف سكوت” أحد كبار الباحثين في “جوجل”.

وكشفت تلك المحللة عن أن أكاديميا آخر معروفا لمسها بشكل غير مناسب في نفس المؤتمر، واتضح أن هذا الشخص هو “برادلي كارلين”.

وذكرت الشبكة أنه وبعد تداول ما جاء في تدوينة لتلك المحللة على مواقع التواصل الاجتماعي والكشف عن هوية الشخص الأول، قامت “جوجل” بوقفه إلى حين الانتهاء من التحقيقات.

ولفتت إلى أن الشخص الثاني ويدعى “كارلين” هو أستاذ في جامعة مينيسوتا وقرر إحالة الاتهامات ضده إلى الجامعة ورفض التعليق.