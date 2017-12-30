حائل.. اجتماع بين الجهات الأمنية و«التعليم» استعدادا لموسم الامتحانات

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

«نيويورك تايمز» تُفجِّر مفاجأة مدوية عن مظاهرات إيران

«نيويورك تايمز» تُفجِّر مفاجأة مدوية عن مظاهرات إيران

6 قطاعات أمنية تنفصل عن الداخلية

6 قطاعات أمنية تنفصل عن الداخلية

«حساب المواطن» يُحذر من خطأ يُعرِّضك للحرمان من الدعم لمدة عامين

«حساب المواطن» يُحذر من خطأ يُعرِّضك للحرمان من الدعم لمدة عامين

بطل بـ«مدني حائل» يضحي بنفسه لإنقاذ طفل أثناء مواجهة حريق

بطل بـ«مدني حائل» يضحي بنفسه لإنقاذ طفل أثناء مواجهة حريق

حائل.. اجتماع بين الجهات الأمنية و«التعليم» استعدادا لموسم الامتحانات

حائل.. اجتماع بين الجهات الأمنية و«التعليم» استعدادا لموسم الامتحانات
0
تواصل – فريق التحرير:
عقدت الجهات الأمنية بمنطقة حائل، ممثلة بإدارة المرور وإدارة الدوريات الأمنية وإدارة الضبط الإداري، وإدارة البحث الجنائي، اجتماعا مع داره التعليم بالمنطقة، استعدادا لموسم الامتحانات، الذي يبدأ خلال الساعات المقبلة بمختلف محافظات المنطقة.
وخلال الاجتماع، تم وضع الخطط اللازمة لضمان بيئة ملائمة لأداء الامتحانات، وتغطية جميع الميادين والطرق المؤدية للمدارس والمنشآت التعليمية.
وأهابت شرطة منطقة حائل بجميع أولياء الأمور بالمتابعة المستمرة لأبنائهم الطلاب، أثناء الذهاب لأداء الامتحانات والعودة.
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

توجيه من وزير الداخلية بشأن «بطل مدني حائل» مشعل العنزي

توجيه من وزير الداخلية بشأن «بطل مدني حائل» مشعل العنزي

قبل الامتحانات.. وزير التعليم للطلاب: «ثقة ولاة الأمر بكم كبيرة»

قبل الامتحانات.. وزير التعليم للطلاب: «ثقة ولاة الأمر بكم كبيرة»

في هذه الحالة.. «مرور القريات» ينقل الطلاب إلى قاعات الامتحانات

في هذه الحالة.. «مرور القريات» ينقل الطلاب إلى قاعات الامتحانات

حائل.. صلاة الميت على الشهيد «العنزي» بحضور وكيل الإمارة

حائل.. صلاة الميت على الشهيد «العنزي» بحضور وكيل الإمارة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لا تغتالوا براءة أطفالكم!!
مقالات

لا تغتالوا براءة أطفالكم!!

المزيد
«تويتر» يشتعل: «إيران_تتحرر_من_الطغيان».. بداية سقوط حكم ملالي طهران (فيديو)
تقارير وحوارات

«تويتر» يشتعل: «إيران_تتحرر_من_الطغيان».. بداية سقوط حكم ملالي طهران (فيديو)

المزيد
مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً
تقارير وحوارات

مقطع لشاب يتحرش جنسياً بخادمة.. ومطالبات بالقبض عليه فوراً

المزيد
تفاصيل عن قاتل أسرة الداعية الدحيم.. ماذا قال بعد الحادث؟
تقارير وحوارات

تفاصيل عن قاتل أسرة الداعية الدحيم.. ماذا قال بعد الحادث؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>