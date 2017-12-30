حائل.. اجتماع بين الجهات الأمنية و«التعليم» استعدادا لموسم الامتحانات

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عقدت الجهات الأمنية بمنطقة حائل، ممثلة بإدارة المرور وإدارة الدوريات الأمنية وإدارة الضبط الإداري، وإدارة البحث الجنائي، اجتماعا مع داره التعليم بالمنطقة، استعدادا لموسم الامتحانات، الذي يبدأ خلال الساعات المقبلة بمختلف محافظات المنطقة.

وخلال الاجتماع، تم وضع الخطط اللازمة لضمان بيئة ملائمة لأداء الامتحانات، وتغطية جميع الميادين والطرق المؤدية للمدارس والمنشآت التعليمية.

وأهابت شرطة منطقة حائل بجميع أولياء الأمور بالمتابعة المستمرة لأبنائهم الطلاب، أثناء الذهاب لأداء الامتحانات والعودة.