سوريا.. «المعارضة» تُسقط طائرة تابعة لنظام «الأسد» ومقتل قائدها

تواصل – وكالات:

أسقطت المعارضة السورية طائرة عسكرية تابعة لنظام بشار الأسد في محافظة حماة بشمال البلاد، مما أسفر عن مقتل طيارها.

وقالت جماعة “تحرير الشام”: إنها أسقطت الطائرة، ويجري البحث عن طيار آخر يعتقد أنه نجا بعد تحطم الطائرة.

وكثف جيش الأسد وسلاحه الجوي هجومه في حماة خلال الأسابيع القليلة الماضية مدعوما بقوة جوية روسية وميليشيات مسلحة تدعمها إيران ليتقدم شمالا باتجاه محافظة إدلب معقل المعارضة.

وأفاد عمال إنقاذ وشهود عيان إن عشرات المدنيين لقوا حتفهم خلال الأسابيع الأخيرة في قصف على بلدات بعيدة عن خطوط المواجهة.