مبتعث يبتكر طرفاً صناعياً مطابقاً بطابعة «ثلاثية الأبعاد»

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نجح مبتعث سعودي يدرس علوم الحاسب والأعصاب في جامعة وسترن في ولاية أونتاريو الكندية، في تطوير تقنية الطابعات ثلاثية الأبعاد، ليطور بها مجال الأطراف الصناعية، من خلال إنجاز طرف صناعي مطابق للمبتورة، في مشروع حمل مسمى (بنان.1).

وأهدى المبتعث معاذ نبيل بوعائشة، الإنجاز إلى كل أطفال العالم الذين يحتاجون ليد صناعية، مؤكدا أنه سيساهم في أن يعيد لهم ثقتهم بأنفسهم، معبرا في تغريدة له أمس (الاثنين) على حسابه في تويتر، عن فخره كون الإنجاز سعودي، وفقا لـ”عكاظ”.

وقال بوعائشة، الحائز على جائزة نوبل للعلماء الصغار، والحاصل على كأس قارة آسيا للمشاريع العلمية، إن الطرف الصناعي استغرق 3 سنوات من التصميم إلى التصنيع، بالتعاون مع عدة مراكز بحثية في كندا، وكانت هناك عينات بحث “مصابين” لتجربة الطرف وتطوير عمله وتحليل للمواد المستخدمة لتلائم الجسم، كل هذا تم تحت مستشفى ومركز أبحاث وأخصائي عظام.