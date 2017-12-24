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«التعليم» تؤكد إنشاء صندوق تكافلي للمعلمين: المشروع تحت الدراسة

«التعليم» تؤكد إنشاء صندوق تكافلي للمعلمين: المشروع تحت الدراسة
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تواصل – الرياض:

قال مبارك العصيمي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، أن موضوع إنشاء الوزارة صندوقاً ماليًا تكافلياً لمنسوبي التعليم تحت الدراسة، وسيعلن عنه بعد إقراره بمشيئة الله.

وكانت مصادر مطلعة بوزارة التعليم، أوضحت أن الوزارة وافقت على فكرة مقترح مقدم من قبل المشرف التربوي ومدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم سراة عبيدة، تتعلق بـإنشاء «صندوق مالي تكافلي لإقراض منسوبي المعلمين والمعلمات».

وتتمحور فكرة المقترح حول إنشاء صندوق مالي لإقراض منسوبي الوزارة من المعلمين والمعلمات، بحيث يكون فكرته تكافلية غير ربحية، ويكون هناك سياسة خاصة بالصندوق، بحيث تكون مبادرة لوزارة التعليم تجاه المعلمين والمعلمات بدلاً من اللجوء إلى البنوك، وقد تكون نقطة جاذبة للعمل في قطاع التعليم.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    واللي قد عليهم قروض من البنوك ايش يصير لهم !؟

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