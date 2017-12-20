«فيسبوك»: يمكن التغلب على سلبيات الموقع بهذه الطريقة

تواصل – وكالات:

دافع موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن نفسه ضد ادعاءات بأنه يمكن أن يضر بسلامة المستخدمين وصحتهم العقلية.

وقال الموقع -بحسب “بي.بي.سي”-: إنه “رغم الأدلة على أن الموقع قد يؤثر سلباً على المزاج العام، فإن طريقة استخدامه هي التي تحدد مدى تأثيره على الشخص”.

وأكد “فيسبوك”: أنه “يمكن التغلب على سلبيات الموقع عن طريق زيادة الاستخدام والتفاعل بشكل إيجابي”. وأثيرت تساؤلات الأسبوع الماضي حول تأثير فيسبوك على صحة مستخدميه، بعد تعليقات من شون باركر، أول رئيس لشركة فيسبوك، وتشاماث باليهابيتيا، المدير التنفيذي السابق للشركة.

وقال “باليهابيتيا”: إن الشبكة الاجتماعية قد “مزقت المجتمع” واستغلت علم النفس البشري للحفاظ على مستخدميها.