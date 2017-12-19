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«آيفون X» يثبت فشله في اختبار جديد

«آيفون X» يثبت فشله في اختبار جديد
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تواصل – وكالات:

أكد خبراء تابعون لمؤسسة رقابة الجودة الروسية والجمعية الدَّوْلِيَّة لحماية حقوق المستهلك أن “آيفون – x” الجديد لم يثبت جدارته في اختبارات المتانة.

وذكر موقع نوفوستي الروسي أن “الخبراء في مؤسسة رقابة الجودة الروسية، بالتعاون مع الجمعية الدَّوْلِيَّة لحماية حقوق المستهلك، وفي إطار الاختبارات الدورية لجودة الهواتف الذكية، قاموا مُؤخَّرَاً باختبارات على آيفون – x أحدث هواتف آبل، لكن الاختبارات بَيَّنَت أن الهاتف أقل متانة من منافسيه الموجودين حَالِيَّاً في الأسْوَاق، لا بل حتى من هواتف آيفون السابقة”.

وأكثر مَا لفت انتباه الخبراء وَفْقَاً للموقع هو أن “الهاتف حَصَلَ على 2.9 نقطة فقط من أصل 5.5 في تقييم المتانة، حيث إنه وخلال الاختبارات، قاموا بتعريضه لحركات دورانية خلال أنابيب خَاصَّة لِلتَّأكُّدِ من متانته الخارجية، لكن شاشة الهاتف بدأت بالتشقق في الدورة الـ 50، وبدأت الخطوط الخضراء بالظهور عليها، وبعد 100 دورة تحطمت الواجهة الخلفية وتوقفت الشاشة عن العمل”.

وللمُقَارَنَةً، أَشَارَ الخبراء إلى أن هاتف “iPhone 6s Plus” عندما خضع لنفس الاختبارات، لم تتأثر شاشته حتى بعد 100 دورة في تلك الأنابيب، بل ظهرت عليها بعض الخدوش فقط، كما أن واجهته الخلفية لم تتعرض لضرر يذكر.

أما النقطة السلبية الأُخْرَى التي أَشَارَ إليها الخبراء، فهي المدة الطويلة نسبياً اللازمة لشحن البطارية مُقَارَنَةً مع مدة عملها، وكذلك ميزة الشحن السريع التي تضيف 9% فقط من الشحن بعد أن وصل الهاتف بالشاحن لـ 15 دقيقة.

يُشَارُ إلى أن “آيفون – x” الذي طرح مُنْذُ مدة لقي شعبية كبيرة في مختلف بلدان العالم، حتى أن بعض الخبراء صنفوه كهاتف العام 2017 لأدائه الممتاز وميزاته المتطورة كميزة التعرف على الوجوه وغيرها.

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