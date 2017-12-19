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«نيويورك تايمز» تكشف سبب إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً فوق الرياض اليوم

«نيويورك تايمز» تكشف سبب إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً فوق الرياض اليوم
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تواصل – سامر محمد:

قَالَتْ صَحِيفَة “نيويورك تايمز” الأمريكية: إن الصاروخ الذي أَطْلَقَته ميليشيا الحوثي صباح اليوم على الرياض كان قبل ساعات من قيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز لجلسة الإعلان عن ميزانية 2018م.

وأشارت إلى أن توقيت الإطلاق يوحي بأن الحوثيين كَانُوا يحاولون نشر الخوف في العاصمة الرياض، وسحب الانتباه بَعِيدَاً عن خطط القيادة السعودية المتعلقة بالإدارة والتنمية.

وتحدثت عن أن صوت انفجار كبير فاجأ كَثِيرَاً من سكان الرياض؛ مِمَا دَفَعَ الناس للخروج ومشاهدة آثار استهداف الدفاع الجوي للصاروخ الذي تم إِسْقَاطه.

ولفتت الصَحِيفَة إلى أن المملكة تتهم إيران بِدَعْم الحوثيين بالأسلحة والخبرات، وهي الاتهامات التي توجهها أَيْضَاً الحكومة الأمريكية لطهران.

وعبرت الأمم المتحدة عن مخاوفها من الهجمات التي ينفذها الحوثيون ضد أعضاء من حزب المؤتمر الذي كان يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح، فَضْلاً عن تقارير من بينها عمليات قتل واعتقالات لأشْخَاص مرتبطين بالحزب.

وأَضَافَت أن التأكد من تلك الحوادث صعب؛ لِأنَّ شهود العيان يخشون من انتقام الحوثيين إذا كَشَفُوا عنها.

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