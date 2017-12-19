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«النقد»: لا توجد نية لتغيير سعر الصرف (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، أنهم مستمرون في تحفيز القطاع الخاص بكل الأدوات المتاحة، والعمل على دعم برامج رؤية 2030 وخلق وظائف جديدة، مُضِيفَاً أنه تم الانتهاء من إِنْشَاء مركز متخصص لدراسة خصخصة القطاعات الاقتصادية.

وقال التويجري، في مؤتمر صحفي اليوم عقب إعلان ميزانية 2018: ‘‘نتوقع أن نشهد انتعاشاً اقتصادياً في 2018 وتحسناً بشكل عام في ميزان المدفوعات‘‘، مُضِيفَاً أنه من المتوقع أَيْضَاً إطلاق 9 برامج في 2018 لزيادة النمو.

وكشف التويجري عن استراتيجية تركز على الاستقرار النقدي والمادي بمتوسط 3%، مُؤكِّدَاً أن نسبة التضخم لم تتجاوز 3% بِدَعْم من الاحْتِيَاطي المالي.

وَفِي السِّيَاقِ ذَاتِهِ، أكَّدَ محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، أن مؤشرات السلامة عالية، والأصول جيدة، ومعدل كفاية رأس المال تجاوز 19%، وبلغ احْتِيَاطي النقد الأجنبي 1.8 تريليون ريال، وسيغطي 40 شَهْرَاً من الواردات.

وعن سعر الصرف قَالَ محافظ مؤسسة النقد: ‘‘إنه ليس هناك نية لتغيير سعر الصرف‘‘.

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