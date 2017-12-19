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«هاتفك الذكي» سيحميك من السرقة والاختراق

«هاتفك الذكي» سيحميك من السرقة والاختراق
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تواصل – وكالات:

كشف مجموعة من العلماء، عن أن المستقبل القريب سيشهد الاستغناء عن كلمات السر، وجميع طرق الحماية المختلفة.

وستتمكن الهواتف الذكية التعرف على أصحابها من خلال تحليل صورة واحدة تم التقاطها بواسطة الجهاز، وَهُوَ التقدم الَّذِي يمهد الطريق لعملية تأمين جديدة، تتفوق على بصمات الأصابع، أو كلمات السر، لردع الجريمة السيبرانية.

وقال كوى رن من جامعة بوفالو: “مثل الثلج، لا يوجد هاتفان متماثلان، فكل جهاز، بغض النظر عن المصنع أو الشركة المصنعة، يمكن التعرف عليه من خلال نمط من عيوب التصوير المجهري الموجودة في كل صورة يلتقطها”.

وأَضَافَ رن: “أنه شَيء أشبه بمطابقة الرصاصة مع البندقية المناسبة، فنحن فقط نطابق الصور بكاميرا الهاتف الذكي”.

ويمكن أن تصبح هذه التكنولوجيا الجديدة جُزْءَاً من عملية المصادقة – مثل أَرْقَام التعريف الشخصي وكلمات المرور – التي يكملها العملاء في سجلات النقد وأجهزة الصراف الآلي، وأثناء المعاملات عبر الإنترنت.

ويمكن لهذه التكنولوجيا الحديثة أَيْضَاً مساعدة الأشْخَاص الذين سُرقت هوياتهم الشخصية، في منع مجرمي الإنترنت من استخدام تلك المعلومات لإجراء عمليات شراء باسمهم؛ إِذْ تم تطوير الكاميرات الرقمية لتكون متطابقة، ومع ذلك، عيوب التصنيع تَسَبَّبَت في اختلافات صغيرة في أجهزة الاستشعار بكل كاميرا.

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