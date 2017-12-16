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مشروع قرار بمجلس الأمن لسحب قرار ترامب بشأن القدس

مشروع قرار بمجلس الأمن لسحب قرار ترامب بشأن القدس
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تواصل – وكالات:

قالت مصادر دبلوماسية ‘‘إن مجلس الأمن يدرس مشروع قرار يشدد على انتفاء الصفة القانونية والرسمية لأي قرار يخص وضع مدينة القدس الشريف‘‘.

مشروع القرار، الذي جاء في صفحة واحدة وقدمته مصر ووزع على أعضاء المجلس الخمسة عشر، اليوم السبت، لم يذكر الولايات المتحدة أو الرئيس الأمريكي ترامب بالتحديد، لكن قال دبلوماسيون ‘‘إن المجلس يمكن أن يصوت على المشروع بحلول الاثنين أو الثلاثاء‘‘.

ويحتاج المشروع لإقراره موافقة تسعة أعضاء، مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).

 

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