لتأخر التنفيذ.. جامعة القصيم تسحب مشاريع بـ 58 مليون ريال من المقاولين

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صادق معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، على توصيات اللجنة الدائمة لفحص العروض بسحب عدد من المشاريع بقيمة تجاوزت ٥٨ مليون ريال، بسبب التأخير في التنفيذ.

كما أنذرت الجامعة عدداً من المقاولين بعد أن وجدت عليهم ملاحظات في تدني نسبة الإنجاز، وكانت آخر الحلول لدى الجامعة مع عدد من المقاولين هو سحب المشاريع منهم، بعد عدد من الإنذارات والمخاطبات، وبعد ثبوت عدم جديتهم، وذلك وفقاً للمادة الثالثة والخمسون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية فقرة (ب).

وأوضح “الداود” أن الجامعة لن تتوانى في محاسبة أي مقاول أو شركة لا تلتزم بالوقت المحدد للإنجاز، مؤكداً أن المشاريع التي رُفعت في محضر اللجنة الدائمة لفحص العروض كانت بعد عدة مخاطبات مع الشركات لسرعة تصحيح أوضاعهم، وللأسف لم يتم إثبات جديتهم في إنجاز الأعمال الموكلة لهم.

وتضمنت محاضر اللجنة، سحب مشروع “إنشاء جزء من مبنى كلية الطب بجامعة القصيم” بمبلغ (٥٢،٩٣٢،٠٤٠) اثنين وخمسين مليوناً وتسعمائة واثنين وثلاثين ألفاً وأربعين ريال، والذي كان من المقرر أن يتم تنفيذه خلال (٣٦) شهراً، ولم يتم إنجاز سوى (١٣%) منه، وكذلك سحب مشروع “دراسة وتصاميم الموقع العام والبنية التحتية لكليات الطلاب والطالبات بمحافظة البكيرية والمذنب وعقلة الصقور والبدائع وضرية” بقيمة ( ٣،٠٧٢،٠٠٠) ثلاثة ملايين واثنين وسبعين ألف ريال ومدة التنفيذ (٣٠٠) يوم من تاريخ الاستلام ولم يتم إنجاز سوى ( ٢٠٪؜) من المرحلة الأولى.

أيضا تم سحب مشروع “دراسة وتصاميم محطة الأبحاث والتجارب الزراعية” بقيمة (٢،٤٥٠،٠٠٠) مليونين وأربعمائة وخمسين ألف ريال ومدة التنفيذ (٣٠٠) يوم من استلام الموقع ولم يتم إنجاز سوى (٢٠٪؜) من مراحل المشروع.