«الحصيني» ينصح الطلاب بارتداء الملابس الثقيلة غداً.. في هذه المناطق

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

ترشيحاتنا

بالأسماء.. «الإسكان» تعلن عن 36 ألف منتج سكني وتمويلي

بالأسماء.. «الإسكان» تعلن عن 36 ألف منتج سكني وتمويلي

«حساب المواطن» يتحول إلى برنامج شامل لكافة المساعدات والإعانات الحكومية

«حساب المواطن» يتحول إلى برنامج شامل لكافة المساعدات والإعانات الحكومية

«الزكاة والدخل»: «القيمة المضافة» تشمل جميع السلع الغذائية بلا استثناء

«الزكاة والدخل»: «القيمة المضافة» تشمل جميع السلع الغذائية بلا استثناء

6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟

6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟

«الحصيني» ينصح الطلاب بارتداء الملابس الثقيلة غداً.. في هذه المناطق

«الحصيني» ينصح الطلاب بارتداء الملابس الثقيلة غداً.. في هذه المناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن يسود بعض مناطق المملكة غداً الأحد طقسٌ باردٌ صباحاً معتدل نهاراً، ناصحاً الطلاب بارتداء ملابس شتوية ثقيلة.

وخصَّ الحصيني، سكان المدينة المنورة، والشرقية، ونجران، والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، بارتداء الملابس الشتوية المتوسطة، أما باقي المناطق فنصحهم بارتداء ملابس ربيعية.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء اليوم السبت “لمصلحتكم البسوا ولبسّوا عيالكم، باكر مدرسة”.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«متهور» يحطم بوابة مدرسة بسيارته والطلاب يهربون (فيديو)

«متهور» يحطم بوابة مدرسة بسيارته والطلاب يهربون (فيديو)

في الشتاء.. حارب نزلات البرد بهذه الأطعمة

في الشتاء.. حارب نزلات البرد بهذه الأطعمة

«الحصيني» يتوقع انهيار «الترمومتر» من شدة البرد

«الحصيني» يتوقع انهيار «الترمومتر» من شدة البرد

لتقوية المناعة.. تعرّف على التغذية السليمة في فصل الشتاء

لتقوية المناعة.. تعرّف على التغذية السليمة في فصل الشتاء

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟
تقارير وحوارات

6 حقائق جديدة عن الشاب المجاهر بالمعصية والانحلال.. ما «سر» القبض عليه قبل عام؟

المزيد
حملة استنكار واسعة في «تويتر» لهشتاج الدعوة للحفلات المختلطة بالمملكة
تقارير وحوارات

حملة استنكار واسعة في «تويتر» لهشتاج الدعوة للحفلات المختلطة بالمملكة

المزيد
تعدد الزوجات يشعل «تويتر».. وسجال شديد بين المدافعين والمعارضين
تقارير وحوارات

تعدد الزوجات يشعل «تويتر».. وسجال شديد بين المدافعين والمعارضين

المزيد
اقتحام الشباب لريادة الأعمال من فكرة إلى عمل خاص
تقارير وحوارات

اقتحام الشباب لريادة الأعمال من فكرة إلى عمل خاص

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>