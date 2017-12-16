«الحصيني» ينصح الطلاب بارتداء الملابس الثقيلة غداً.. في هذه المناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن يسود بعض مناطق المملكة غداً الأحد طقسٌ باردٌ صباحاً معتدل نهاراً، ناصحاً الطلاب بارتداء ملابس شتوية ثقيلة.

وخصَّ الحصيني، سكان المدينة المنورة، والشرقية، ونجران، والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، بارتداء الملابس الشتوية المتوسطة، أما باقي المناطق فنصحهم بارتداء ملابس ربيعية.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء اليوم السبت “لمصلحتكم البسوا ولبسّوا عيالكم، باكر مدرسة”.