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«حرس الحدود» يتحدَّى الرياح والأمواج وينقذ شخصين فُقد قاربهما في «بحر جدة»

«حرس الحدود» يتحدَّى الرياح والأمواج وينقذ شخصين فُقد قاربهما في «بحر جدة»
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تواصل – واس:

تمكنت فرق البحث والإنقاذ بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة من إنقاذ شخصين فُقِدَ قاربهما في عرض البحر بمحافظة جدة بسبب سرعة الرياح صباح أمس “الجمعة”.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة الرائد فارس المالكي أن قطاع حرس الحدود بجدة والدوريات البحرية وفرق البحث والإنقاذ باشرت مهام البحث عن قارب على متنه شخصين، بعد أن لوحظ تأخره عن العودة في وقته المحدد، مشيراً إلى أنه من خلال عمليات البحث المكثفة، تم بحمد الله، العثور عليهما وإنقاذهما؛ رغم صعوبة الأجواء وسرعة الرياح وارتفاع الموج، بعد تعطل قاربهما في عرض البحر، ونقلهما إلى مركز صروم والاطمئنان على حالتهما الصحية بالتنسيق مع الهلال الأحمر”.

ودعا المالكي إلى ضرورة التزام مرتادي البحر بأنظمة وتعليمات حرس الحدود ولائحة الأمن والسلامة لمزاولة الصيد والغوص، مؤكداً ضرورة التواصل مع عمليات حرس الحدود عبر الرقم (994) للإبلاغ عن أي حالة طارئة، لا سمح الله.

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