توقعات بطقس بارد على المناطق الشمالية والوسطى

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وأجزاء من شرق ووسط المملكة. وطقس بارد على المناطق الشمالية والوسطى للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.