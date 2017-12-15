حملة «وطن بلا مخالف» توقع ببائع الشرائح المجهولة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن المرور وأمن الطرق وقيادة المرأة.. سؤال وجواب

كل ما تريد معرفته عن المرور وأمن الطرق وقيادة المرأة.. سؤال وجواب

تسهيلاً للمستفيدين.. بوابة «حساب المواطن» تلغي كود الأمان عبر «SMS»

تسهيلاً للمستفيدين.. بوابة «حساب المواطن» تلغي كود الأمان عبر «SMS»

خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الاثنين المقبل

خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الاثنين المقبل

القبض على الشاب المجاهر بالمعاصي والانحلال في مقطع فيديو

القبض على الشاب المجاهر بالمعاصي والانحلال في مقطع فيديو

حملة «وطن بلا مخالف» توقع ببائع الشرائح المجهولة

حملة «وطن بلا مخالف» توقع ببائع الشرائح المجهولة
0

تواصل – فريق التحرير:

رَصَدَتِ الأجهزة الأمنية بحملة «وطن بلا مخالف» قيام وافد من الجنسية البنجلاديشية باستغلال بصمات العَمَالَة الوافدة لاستخراج شرائح اتصالات، وبيعها على آخرين كشرائح مجهولة المصدر؛ إِذْ عثر لديه على عدد كبير من شرائح الاتصالات، وأوراق بها عدد كبير من البصمات.

ونجحت الحملة الأمنية لـ«وطن بلا مخالف» في مداهمة منزل شعبي حُول لمستودع لتخزين أجهزة هواتف غير مطابقة لأنظمة وزارة التجارة والصناعة، وعُثر به على آلاف الهواتف النقالة.

ونفذت الأجهزة الأمنية المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإِقَامَة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) حملة مشتركة فَجْر اليوم (الْجُمُعَة)، واستمرت ساعات عِدَّة في 4 أحياء بالعاصمة الرياض: (البطحاء، الشميسي، غبيرة، الخزان).

وضبطت عَدَدَاً من المنازل الشعبية التي حُولت من عَمَالَة مخالفة إلى مخازن للمواد الغذائية بطريقة غير نظامية وصحية، وقطع غيار مقلدة.

وأوقفت حملة «وطن بلا مخالف» عَدَدَاً من السيدات المخالفات اللاتي يقمن بطريقة غير نظامية في البلد، إِضَافَةً لعدد من العَمَالَة المخالفة؛ إِذْ جرى تسليم جميع المخالفين لقوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تَمْهِيدَاً لإحالتهم لجهات الاختصاص.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

منذ بدء الحملة.. «وطن بلا مخالف» تطيح بـ194 ألفاً من جنسيات مختلفة

منذ بدء الحملة.. «وطن بلا مخالف» تطيح بـ194 ألفاً من جنسيات مختلفة

«وطن بلا مخالف» بعد 26 يوماً.. ضبط 181 ألفاً من جنسيات مختلفة

«وطن بلا مخالف» بعد 26 يوماً.. ضبط 181 ألفاً من جنسيات مختلفة

حملة الفجر في جدة.. الإطاحة بـ349 مخالفاً ومجرماً

حملة الفجر في جدة.. الإطاحة بـ349 مخالفاً ومجرماً

خلال 3 أسابيع.. «وطن بلا مخالف» تطيح بـ171 ألف مخالف

خلال 3 أسابيع.. «وطن بلا مخالف» تطيح بـ171 ألف مخالف

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حملة استنكار واسعة في «تويتر» لهشتاج الدعوة للحفلات المختلطة بالمملكة
تقارير وحوارات

حملة استنكار واسعة في «تويتر» لهشتاج الدعوة للحفلات المختلطة بالمملكة

المزيد
تعدد الزوجات يشعل «تويتر».. وسجال شديد بين المدافعين والمعارضين
تقارير وحوارات

تعدد الزوجات يشعل «تويتر».. وسجال شديد بين المدافعين والمعارضين

المزيد
اقتحام الشباب لريادة الأعمال من فكرة إلى عمل خاص
تقارير وحوارات

اقتحام الشباب لريادة الأعمال من فكرة إلى عمل خاص

المزيد
كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب
تقارير وحوارات

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>