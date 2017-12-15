حملة «وطن بلا مخالف» توقع ببائع الشرائح المجهولة

تواصل – فريق التحرير:

رَصَدَتِ الأجهزة الأمنية بحملة «وطن بلا مخالف» قيام وافد من الجنسية البنجلاديشية باستغلال بصمات العَمَالَة الوافدة لاستخراج شرائح اتصالات، وبيعها على آخرين كشرائح مجهولة المصدر؛ إِذْ عثر لديه على عدد كبير من شرائح الاتصالات، وأوراق بها عدد كبير من البصمات.

ونجحت الحملة الأمنية لـ«وطن بلا مخالف» في مداهمة منزل شعبي حُول لمستودع لتخزين أجهزة هواتف غير مطابقة لأنظمة وزارة التجارة والصناعة، وعُثر به على آلاف الهواتف النقالة.

ونفذت الأجهزة الأمنية المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإِقَامَة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) حملة مشتركة فَجْر اليوم (الْجُمُعَة)، واستمرت ساعات عِدَّة في 4 أحياء بالعاصمة الرياض: (البطحاء، الشميسي، غبيرة، الخزان).

وضبطت عَدَدَاً من المنازل الشعبية التي حُولت من عَمَالَة مخالفة إلى مخازن للمواد الغذائية بطريقة غير نظامية وصحية، وقطع غيار مقلدة.

وأوقفت حملة «وطن بلا مخالف» عَدَدَاً من السيدات المخالفات اللاتي يقمن بطريقة غير نظامية في البلد، إِضَافَةً لعدد من العَمَالَة المخالفة؛ إِذْ جرى تسليم جميع المخالفين لقوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تَمْهِيدَاً لإحالتهم لجهات الاختصاص.