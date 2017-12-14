تعرّف على الكمية الصحية من الشوكولا

تواصل – وكالات:

للشوكولا وخَاصَّة الداكنة منها فوائد صحية عديدة تتعلق بالقلب والخصوبة وتحسين الحالة المعنوية. وقد سعت دراسات عديدة في الآونة الأخيرة إلى الكشف عن الكمية المناسبة أُسْبُوعِيّاً من الشوكولا التي توفر هذه الفوائد. إليك أهم مَا تَوَصَّلَت إليه:

القلب. بِحَسَبِ دراسة دانماركية أمريكية يقلل أكل الشوكولا بانتظام خطر الإِصَابَة بعدم انتظام ضربات القلب بنسبة 20 بالمائة. للحصول على هذه الفائدة تناول مَا بين 56 و168 غراماً في الأسبوع من الشوكولا.

وترجع هذه الفائدة إلى أن الشوكولا تحسّن تدفق الدم، وتخفض الكوليسترول، وتُنَظِّم ضغط الدم، وهي عوامل تقلل احتمال عدم انتظام ضربات القلب.

الذاكرة. وبِحَسَبِ دراسات إيطالية وأمريكية تناول كمية قليلة من الشوكولا يَوْمِيّاً لمدة 5 أَيَّام أُسْبُوعِيّاً يساعد على تنشيط الذاكرة، ويحمي من الخرف الذي يرتبط بالشيخوخة. بينما وجدت دراسة أسْتُرَالية أن أكل الشوكولا مرتين إلى 4 مرات في الأسبوع يحسن القدرات المعرفية والإدراكية والقدرة على التحليل.

الحمل. وجدت أبحاث أن تناول الحامل الشوكولا يَوْمِيّاً باعْتِدَال يحسن نمو الجنين نَتِيجَة تحسن تدفق الدم.

الْبَشَرَة. من فوائد الشوكولا وخَاصَّة الداكنة أنها توفر فيتامين “إي” ومضادات للأكسدة تبطئ مظاهر الشيخوخة، وتضفي على مظهر الْبَشَرَة توهجاً.

الأنيميا. وتحتوي الشوكولا على نسبة من الحديد والنحاس تلعب دوراً في الوقاية من الأنيميا، أو فقر الدم عند أكل كميات معتدلة يَوْمِيّاً.

الخصوبة. بالنسبة للنساء اللاتي يحاولن الحمل لا ينْصَح بتناول كميات كبيرة من الكافيين؛ لذلك من الأفضل تناول القليل من الشوكولا. أما بالنسبة للرجال فتحتوي الشوكولا على الزنك والنحاس، وهما من المعادن المفيدة لخصوبة الرجل ونشاط الحيوانات المنوية.

التهاب المفاصل. تحتوي الشوكولا على مضادات للالتهابات تساعد على خفض أعراض وآلام التهاب المفاصل عند أكلها بكميات قليلة منتظمة، شرط أن تكون نسبة الكاكاو فيها أكثر من 70 بالمائة.

المغذيات. تحتوي الشوكولا على فيتامينات “أ”، و”سي”، و”إي”، و”د”، وعلى الفوسفور، والحديد، والزنك، والنحاس، وتوفر الشوكولا بالحليب والكالسيوم والبروتين إلى جانب هذه المغذيات.