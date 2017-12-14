إحراج مسؤول أمريكي على الهواء رفض وجود المسلمين بالكونجرس

تواصل – فريق التحرير:

أحرج مذيع شبكة “سي إن إن” الأمريكية المذيع جيك تابر، مسؤول أمريكي يدعى تيد كروكيت وهو المتحدث باسم المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ الأمريكي روي مور، على الهواء مباشرة بعد أن دحض حجته لرفض دخول المسلمين في الكونجرس.

وردًّا على سؤال وجهه المذيع بشأن سبب رفض مور وجود نواب مسلمين بالكونجرس، قال المتحدّث باسمه، “كروكيت”: “من المفترض أن يقسم النائب المنتخب على الكتاب المقدس (الإنجيل) ليصبح مسؤولًا في الولايات المتحدة، لكن المسلم ليس بإمكانه فعل ذلك”.

ورد المذيع عليه بسؤال استنكاري: “ألا تعلم أن القانون الأمريكي لا يفرض القسم على إنجيل المسيحيين، بل يسمح بالقسم على أي كتاب مقدس، مثل التوراة والقرآن؟!”.

يذكر أن مور خسر الانتخابات، أول أمس الأربعاء، على مقعد لمجلس الشيوخ كان شاغرًا بولاية ألاباما أحد معاقل الجمهوريين؛ حيث فاز بالمقعد الديمقراطي دوج جونز، بعد انتشار فضيحة “مور” المدعوم من ترامب، بشأن التحرش الجنسي بالقاصرات.