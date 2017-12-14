تعيين «الشمراني» مديرًا لمركز الملك فهد الثقافي والإسلامي بالأرجنتين

تواصل – فريق التحرير:

أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، قرارًا بتعيين الشيخ علي بن عوضة الشمراني مديراً لمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بالأرجنتين لمدة أربع سنوات.

من جهته، أعرب الشمراني علي شكره وتقديره لولاة الأمر، ومعالي الوزير وفقهم الله على منحه الثقة، راجيًا من الله العلي القدير، أن يوفقه في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه وخدمة الجالية المسلمة في الأرجنتين.

يذكر أن الشيخ علي الشمراني، يُعد من القيادات الإدارية الناجحة حيث كان مديرًا للإدارة العامة للمساجد والأوقاف والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، قبل صدور هذا القرار وحاصلًا على العديد من الدورات والبرامج في مجال الإدارة بالمجال الدعوي.

هذا وقد باشر الشيخ علي الشمراني مهام عمله بالمركز الذي يعتبر من أكبر المراكز الإسلامية في العالم ويشرف على العمل الدعوي في قارة أمريكا الجنوبية ودول البحر الكاريبي.