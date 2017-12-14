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طائرات ذكية تتعامل مع حوادث الطرق بالمملكة العام المقبل

طائرات ذكية تتعامل مع حوادث الطرق بالمملكة العام المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في شركة نجم لخدمات التأمين المهندس هاني الدهان: إنه سيتم إطلاق طائرة ذكية لمباشرة الحوادث المرورية في شوارع عدد من المدن خلال الربع الأول من 2018.

وأضاف الدهان، خلال ملتقى ومعرض السلامة المرورية الرابع بالدمام، أن تطبيق التجربة سيبدأ من مدينة الرياض، ثم يتم تعميم التقنية لبقية المناطق التي يكثر بها الازدحام والحوادث المرورية، مثل جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية.

وقال إن الطائرات الذكية ستقوم بتصوير أطراف الحادثة والموقع، وبعد ذلك يغادر كل طرف يغادر مكان الحادثة، فيما يتم إنهاء بقية التعاملات إلكترونياً مع شركات التأمين مباشرة دون الحاجة إلى الانتظار لوقت طويل.

وأوضح أن التقنية هدفها الوصول السريع لموقع الحادثة، التي لا يمكن للمحقق بسيارته الوصول إليه، أو حتى على دراجة نارية أو راجلاً، لافتاً إلى أنها ستخفف من كثافة مباشرة الحوادث في الطرق السريعة والدائرية.

وأكد أن شركته انتهت من تطوير النظام الإلكتروني، الذي سيتم ربطه بالطائرة الذكية من خلال دراسات مستفيضة وتجارب ناجحة، قائلا: “ينقصنا الآن الحصول على التراخيص النظامية من الجهات الحكومية والأمنية”.

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