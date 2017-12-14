جازان.. «مستخدمة» بابتدائية بنات تتصدى لشخص حاول اقتحام المدرسة

تواصل – جازان:

تصدت المستخدمة بدرية علي كعبي، من ابتدائية الأميرة فهدة للبنات بإِسْكَان «الحمصة»، التابعة لمكتب تعليم المسارحة في منطقة جازان، صباح اليوم (الخميس)، لأحد الأشْخَاص بعد أن اقتحم أسوار المدرسة.

مِنْ جِهَتِه، أكَّدَ المتحدث الرسمي باسم تعليم جازان يحيى عطيف، أن شَخْصَاً حاول، صباح اليوم، دخول مبنى المدرسة عبر بوابتها الرَئِيسِيّة فمنعه الحارس محمد واصلي، فاتجه إلى سورها الخلفي الشمالي في محاولة للدخول عبر أحد أبواب الطوارئ إلا أن المستخدمة منعته، وَتَمَّ تسليمه للشرطة التي حضرت للموقع لإكمال الإِجْرَاءَات الأمنية بِحَسَبِ ‘”عكاظ‘‘.