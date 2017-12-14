اتفاقية بين «الاتصالات» و STC لتدريب 800 جامعي لوظائف تقنية نوعية

تواصل – واس:

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة الاتصالات السعودية STC، مذكرة تفاهم لتدريب 800 سعودي وسعودية من خريجي جامعات المملكة وبرنامج الابتعاث الخارجي على مدى أربع سنوات؛ بهَدَف تأهيلهم لوظائف نوعية تتطلب مهارات عالية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتسعى الاتفاقية التي وقعت بحضور مَعَالِي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، والرئيس التنفيذي لمجموعة STC الدكتور خالد بن حسين البياري، إلى تعزيز التعاون بين الجهتين لتنفيذ مبادرات تنمية رأس المال البشري المتخصص في القطاع، وتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020.

ووقع المذكرة كل من: وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتخطيط والتطوير الدكتور محمد بن حمود المشيقح، ونائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية في STC المهندس أحمد بن مسفر الغامدي.

وتَشْمَل الاتفاقية تخصيص برنامجٍ تدريبي في الرياض لمدة أربع سنوات في العديد من التخصصات المطلوبة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لمن تنطبق عليهم الشروط من الجنسين، من خريجي الجامعات المحلية والأجْنَبِيَّة المعترف بها ضمن برنامج الابتعاث في المملكة.

ويَأْتِي توقيع المذكرة منسجماً مع خطط وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الرامية لتجاوز تحدي نقص رأس المال البشري المتخصص في القطاع، ورفع معدل مهارات وقدرات المستخدمين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وذلك عبر عِدَّة مبادرات، حيث قامت الوزارة بوضع تصوّر متكامل للمستفيدين من المبادرات وقسَّمتهم إلى ثلاث فئات رَئِيسِيّة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهم: “المستخدمون، المهنيون، والخبراء”.