مختص تقني يحذر من طريقة جديدة للاحتيال والاختراق الإلكتروني

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أطلق المختص التقني ياسر الرحيلي، تحذيراً جديداً للتنبيه من عمليات الاختراق الإِلِكْتُرُونِيّ التي تتم عن طريق انتحال شخصيات من أَقَارِب أو أصدقاء الضحية.

وكتب “الرحيلي” عبر حسابه على “تويتر”: “عندما يُرسل لك صديقك أو قريبك رسائل، ويطلب منك تحويل مبالغ على حساب مُعين وبشكل عاجل، فأقل إِجْرَاء تُجريه لحمايتك هو الاتصال به والتأكد بشكل شخصي منه”.

وأَضَافَ التقني: “يستخدم المحتالون أسلوب ادعاء الحاجة العاجلة، وأنهم في ورطة ويَحْتَاجون المبالغ، بعد أن ينتحلوا شخصية قريبك أو صديقك، فاحذر”.