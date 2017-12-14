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نتائج مسابقة الملصقات التعليمية باللغة الإنجليزية لطالبات الثانوية بالرياض

نتائج مسابقة الملصقات التعليمية باللغة الإنجليزية لطالبات الثانوية بالرياض
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تواصل- هياء الدكان:

انطلقت فعاليات مسابقة الملصق التعليمي باللغة الإنجليزية الثانية لطالبات المرحلة الثانوية على مستوى تعليم الرياض تنظيم إدارة الإشراف التربوي ممثلة بقسم اللغة الإنجليزية، صباح اليوم، بمدارس الأرقم الأهلية التابعة لـ”تعليم النهضة”.

وافتُتح البرنامج بجولة بمعرض الملصقات التعليمية المتأهلة على مستوى المكاتب ثم افتتحت الطالبة شيخة الماضي من الثانوية 21 الفعاليات بتميز وباللغتين العربية والإنجليزية، ثم تلت الطالبة غيداء الغامدي آيات من الذكر الحكيم، بعدها قدمت طالبات مدارس الأرقم السلام الملكي باللغتين، بعدها قدمت المشرفة التربوية أمل السيف كلمة ترحيبية وقامت بالترجمة الطالبة شيخة، والتي قدمت فعاليات اللقاء أيضاً باللغتين.

وعرفت ‏رئيسة قسم اللغة الإنجليزية فاطمة المزيني بالمسابقة وجديدها هذا العام بعدها بدأ عرض الطالبات المتأهلات لمشاركاتهن أمام لجنة التحكيم والحاضرات ثم قدمت طالبات الأرقم قصيدة المعلم “إهداء للمعلمات” باللغة الإنجليزية.

وقدمت إلهام أبو حسان مستشارة مساعدة الشؤون التعليمية والتي حضرت بالإنابة عنها كلمة أكدت فيها أن هذا الإبداع وتميز الطالبات الذي رأيناه اليوم يسعدنا وهو بعد توفيق الله ينم عن مشرفة رائعة ومعلمة من النخب وأولياء أمور محفزين ولا نقول للمشرفة والمعلمة هم جندي مجهول بل جندي مأجور كما شكرت الطالبات والحاضرات والدكتور هدى الرويس، رئيسة قسم التربية الفنية، على مشاركتها بما يتعلق بالجانب الفني من تصميم وتحكيم ولمدارس الأرقم على الاستضافة وكل من ساهم في إنجاح اللقاء.

وألقت الطالبة وسن الكعبان من مدارس الأرقم كلمة باللغة الإنجليزية بعنوان: التقنية وأثرها على التعليم من وجهة نظر الطالبات، ثم أعلنت إلهام أبو حسان النتائج بمعية رئيسة قسم اللغة الإنجليزية فاطمة المزيني كالتالي:

الفائز بالمركز الأول مدارس ابن خلدون (تعليم شمال) المركز الثاني – ثانوية صفية بنت حيي (مكتب التعليم بالحرس)، المركز الثالث-( مدارس التعلم) كما فاز بأفضل عرض تقديمي الثانوية الأولى بالمزاحمية وأفضل تصميم – ث ١٢٠ بتعليم شمال.

من جانبها شكرت المزيني عضوات فريق “يداً بيد” التطوعي، وهن طالبات الثانوية 21 على مساهمتهن في التنظيم والتجهيز للمسابقة وكذلك المتطوعة لطيفة الجويعي.

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