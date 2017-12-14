«تعليم الرياض»: حرمان 1497 طالبًا من دخول اختبارات الفصل الأول

تواصل- هياء الدكان:

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي، قرارًا بحرمان 1497 طالبًا بالمدارس الليلية المتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية من دخول اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 1438/ 1439هــ؛ بسبب غيابهم، أو انقطاعهم عن الدراسة.

وحدَّد “الوهيبي” في القرار أنه بناء على لائحة الحرمان بالمدارس الليلية، التي تنص على أن من تجاوز غيابه أو انقطاعه 25 % من الأيام الفعلية للدراسة، سواء كانت مدة الغياب متصلة أو متفرقة، سيتم حرمانه من دخول الاختبارات؛ فعليه تم حرمان 1497 طالبًا من طلاب الدراسة الليلية بسبب تجاوزهم النسبة المقررة لذلك.