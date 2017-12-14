أمريكا.. انتحار سياسي بارز بحزب «ترامب» بعد فضيحة التحرش بصديقة ابنته

تواصل – الوكالات:

قتل نائب بارز عن الحزب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي نفسه بعد اتهامه بالتحرش الجنسي بفتاة قاصر.

دان جونسون (57 عاماً)، النائب الجمهوري الذي يمثل ولاية كنتاكي، أطلق الرصاصَ على نفسه، بعد توجيه اتهام له بالتحرش الجنسي بفتاة.

وقال دوني تانيل قائد شرطة بوليت: إن “جونسون” أوقف سيارته في الشارع وترجل منها واتجه إلى جسر ماونت واشنطن، ثم أطلق الرصاص على نفسه أثناء وقوفه فوق الجسر.

وأضاف قائد الشرطة أنه سيتم تشريح جثة السناتور، اليوم الخميس، مرجحاً بقوة فرضية الانتحار، طبقاً لـ “سكاي نيوز”.

وأكد مركز كنتاكي للتحقيقات أن جونسون تحرش جنسياً بماراندا ريتشموند صديقة ابنته، في يناير 2013، فيما طالبه أعضاء الكونغرس الجمهوريون والديمقراطيون بالتقدم باستقالته، لكن “جونسون” نفى صحة الادعاء، مؤكداً أنها “حملة تستهدف للإيقاع بالجمهوريين وتشويه سمعته”.