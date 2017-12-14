«الجوازات»: الاستعلام عن العمالة الوافدة في بلادهم قبل الوصول للمملكة

تواصل-الرياض:

قال مدير عام الجوازات اللواء سليمان عبد العزيز اليحيى، إنه “لا يوجد توجه لإصدار إقامة مؤقتة للعاملين القادمين حديثاً أو المتغيبين عن كفلائهم”، مؤكداً “الاكتفاء بوجود جواز السفر والذي يعتبر المستند الرئيسي للعامل والإقامة هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة”.

وكشف اللواء اليحيى عن التعاون مع سفارات الدول للاستفسار عن العمالة الوافدة قبل وصولهم والعمل جار بهذا الموضوع مع السفارات التي يوجد لها جاليات كبيرة في المملكة.

وأكد، أن جميع خدمات وتطبيقات إدارة الجوازات الكترونية محمية بشكل كامل من أي مخاطر أو هجمات الكترونية، وهناك تعاون تام مع مركز المعلومات الوطني بهذا المجال والذي يقدم اعلى المعايير في أمن المعلومات، وفقا لـ”الرياض”.

وأشار اللواء الحيي أن عمل النساء في المنافذ البرية لن يكون فقط ورقي وتطبيق صور النساء، هناك توجه لتدريب العنصر النسائي قبل مباشرة العمل بالمنافذ ليقدم الخدمة بشكل كامل من حيث تأكد من الأوراق الثبوتية والقيام بنفس عمل موظف الجوازات في المنافذ الحدودية.