شبكة أمريكية: الأمم المتحدة تفحص حطام صاروخي الحوثيين على ينبع والرياض

تواصل- سامر محمد:

قالت شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية: إن الأمين العام للأمم المتحدة “أنتونيو جوتيريس” يحذِّر من أن إيران ربما تقوم بتحدي دعوة الأمم المتحدة الخاصة بوقف تطوير الصواريخ الباليستية.

وأشار في تقرير إلى مجلس الأمن إلى أن الأمم المتحدة تحقق في إمكانية قيام إيران بنقل صواريخ باليستية إلى المتمردين الحوثيين في اليمن والتي ربما استخدمت ضد المملكة في 22 يوليو و4 نوفمبر الماضيين في ينبع والرياض.

ولفتت الشبكة إلى أن الأمم المتحدة تفحص حطام الصاروخين اللذين أطلقا على ينبع والرياض وتقوم بمراجعة معلومات أخرى.

وأضافت الشبكة أن بعثة أمريكا في الأمم المتحدة ستعقد مؤتمرا صحفيا لسفيرتها “نيكي هالي” اليوم الخميس لتسليط الضوء على النتائج التي توصلت إليها وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وأماكن أخرى في العالم.

وذكرت الشبكة أن “هالي” من المنتقدين للاتفاق النووي مع إيران، وتتهم طهران بانتهاك الاتفاق من خلال الدعم المستمر للمنظمات الإرهابية فضلا عن تطوير وبيع صواريخها الباليستية.