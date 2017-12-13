«بلومبيرج»: «أرامكو» تطالب البنوك بتقديم عروضها لإدارة اكتتابها العام

تواصل – وكالات:

نقلت وكالة “بلومبيرج” عن مصادر مطلعة قولها إن شركة أرامكو السعودية طلبت من البنوك تقديم عروضهم للمشاركة كمنسقين ومديري اكتتاب في عملية الاكتتاب العام للشركة.

وأوضحت الوكالة أنّها علمت من المصادر نفسها أنّ الشركة أرسلت تلك الطلبات للبنوك خلال الأيام القليلة الماضية وتسعى لتعيين مجموعة من المقرضين بحلول أول العام القادم. مشيرة إلى أن أرامكو لم تخبر البنوك باسم البورصة التي ستستضيف عملية الاكتتاب.