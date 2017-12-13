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شبكة أمريكية: واشنطن ستكشف أدلة تورط إيران في استهداف المملكة بواسطة الحوثيين

شبكة أمريكية: واشنطن ستكشف أدلة تورط إيران في استهداف المملكة بواسطة الحوثيين
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تواصل – سامر محمد:

تَسْتَعِد إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للكشف عن أدلة تزويد إيران للمتمردين الحوثيين في اليمن بالصواريخ بشكل يهدد المملكة، وذلك نَقْلاً عن 4 مسؤولين أمريكيين تحدثوا إلى شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية.

وأشارت الشبكة إلى أن “نيكي هالي” سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة تَسْتَعِد خلال الأسبوع الْجَارِي للكشف عن أجزاء من صاروخ باليستي قصير المدى أطلقه الحوثيون داخل المملكة، وذلك داخل مقر وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية في واشنطن، وَفْقَاً للمسؤولين.

ووَفْقَاً لمسؤول استخباري أمريكي رفيع المستوى، فإن “هالي” ستعرض أَيْضَاً أدلة أُخْرَى على قيام إيران بنشر التسلح، وانتهاك عقوبات الأمم المتحدة، ومَا يُشَكِّلُه ذلك من دور إيراني مزعزع لاستقرار المنطقة ويهدد حلفاء الولايات المتحدة.

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