«جامعة الطائف» تكشف حقيقة الاعتداء على «بائعة متجولة» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

كشفت جامعة الطائف تفاصيل وملابسات قضية البائعة المعتدى عليها من قبل عدد من حارسات الأمن في الجامعة، مؤكدة أنه سبق بشكل متكرر ولفترة زمنية طويلة تنبيه البائعات غير النظاميات ومجهولات الهوية، واللاتي لا يحملن تراخيص بلدية وشهادات صحية تخولهن بالعمل كبائعات متجولات، وفق ما تنص عليه اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين.

ولفتت الجامعة في بيان اليوم الأربعاء، إلى عدم تجاوب عدد من الجهات الحكومية بما فيها أمانة الطائف لمنع البائعات، إلا أن رد الأمانة جاء بعدم الاختصاص، مؤكدة في الوقت ذاته إثبات عدد من حالات الاعتداء على حرّاس وحارسات الأمن في الجامعة من البائعات في حالات سابقة مثبتة لدى الجهات الرسمية.

وأوضحت أن عدداً من البائعات غير النظاميات مجهولات الهوية امتهن البيع المتجول داخل حرم الجامعة، دون حملن أي منهن تراخيص بلدية أو شهادات صحية تخولهن بالعمل كبائعات متجولات، إضافة إلى عدم حملهن تراخيصَ نظامية من وزارة الشؤون البلدية والقروية تسمح لهن بالعمل كأسر منتجة لما فيه من خطورة على صحة وسلامة الطالبات ومنسوبات الجامعة.

وكشفت الجامعة عن مخاطبتها جميع الجهات المعنية بما فيها “أمانة الطائف” للتعامل مع البائعات غير النظاميات في مواقف الجامعة وفي مداخلها وفق أنظمتها ولوائحها المعتمدة، لا سيما أنهن مجهولات الهوية وبعضهن من المقيمات غير النظاميات، ويبعن أغذية مجهولة المصدر، وغير خاضعة للرقابة الصحية تثبت سلامتها، إلا أن الأمانة أفادت بعدم اختصاصها بذلك، كون البائعات يمارسن نشاطهن داخل حرم الجامعة.

وأكد البيان تعرض عدد من موظفي وموظفات الأمن إلى المقاومة والاعتداء من البائعات المتجولات داخل حرم الجامعة عند محاولتها منع النشاط المخالف، مؤكدة إثبات حالات الاعتداء في محاضر رسمية لدى الجهات المختصة.

ولفت بيان جامعة الطائف إلى إنشاء الجامعة مشروع المول الجامعي والجادة لتوفير منافذ بيع نظامية للأغذية والمشروبات رغبة منها في توفير بيئة صحية آمنة، مشيرة إلى ترحيبها بأي مواطنة للتقدم بطلب الحصول على منافذ للبيع وفق الشروط والإجراءات المعتمدة.