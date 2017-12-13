نائب وزير النقل يوجّه بسرعة إنجاز مشاريع بريدة

تواصل – واس:

تفقد مَعَالِي نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب اليوم (الأربعاء) عَدَدَاً من مشاريع النقل ببريدة، ومنها مشروع نفق طريق الملك عبدالله الحيوي في بريدة، وَشَدَّد على إنجازه في أقل من 12 شهراً.

وخلال زيارته الثَّانِية لمنطقة القصيم في أقل من أربعة أشهر، وقف المهندس الخلب على تقاطع طريق الملك فهد مع الطرفية (الخماسية) بعد استئناف العمل في الجسر من قبل المقاول الجديد، ووجّه بسرعة العمل وإنهاء المشروع في الربع الثالث من 2018.

كما دشّن، بمعية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، عَدَدَاً من مشاريع وزارة النقل بمحافظة عنيزة، وعلى رأسها تقاطع طريق الملك سعود مع طريق أبي بكر الصديق، وتقاطع طريق زامل السليم مع الدائري الغربي، ومع محول عنيزة الداخلي.

وشملت المشاريع التي أنجزتها وزارة النقل بمحافظة عنيزة تنفيذ طريق مزدوج من محول عنيزة إلى روضة مساعد بطول 22 كم، واستكمال إصلاح وازدواج طريق العوشزية – الملح بطول يفوق 5 كم.