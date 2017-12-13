الإطاحة بعصابة باكستانيين سرقوا نصف مليون ريال من محلات ومستودعات بالرياض (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أكدت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض، أنها أطاحت بـ٦ باكستانيين كونوا تشكيلاً عصابياً، وقاربت سرقاتهم النصف مليون ريال.

وأوضحت شرطة الرياض، أنه امتداداً للجهود المتواصلة في مكافحة جرائم السرقات وتعقب مرتكبيها، وعلى ضوء مَا ورد لمراكز شرطة العاصمة الرياض من بلاغات عن تعرض عدد من المحلات التِجَارِيّة والمستودعات والمباني قيد الإِنْشَاء للسرقة بعد الاعتداء على حراس الأمن وتكبيلهم.

وعليه فقد عَمِدَتْ إدارة التحريات والبحث الجنائي إلى تشكيل فريق بَحْث وتحرٍّ على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، لدراسة تلك البلاغات واتخاذ جملة من الإِجْرَاءَات البحثية اللازمة، وبتوفيق من الله تَمَكَّنَت من الإِطَاحَة بالمتهمين، ستة من الجنسية الباكستانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، في كمائن محكمة تم بأحدها ضبط شاحنة محملة بمسروقات تقدر قيمتها بحوالي، 120 ألف ريال من ضمن مسروقات أُخْرَى قاربت النصف مليون ريال، وضبط بحوزتهم عدد من الإقامات للتضليل، ومحاولة إخفاء هوياتهم وأجهزة جوالات ولوحة لسيارة مطلوبة بقضية مشابهة.

وبسماع أقوالهم أقروا بما نُسب إليهم وبارتكاب ٣٠ جريمة سرقة، موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم، حيث جرى إيقافهم بمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حَسْبَ الاختصاص، وَفْقَ نظام الإِجْرَاءَات الجزائية.

وأكدت شرطة منطقة الرياض على سعيها الحثيث والمستمر لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وتجفيف منابعها حفظاً لأمن الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء.