الإطاحة بعصابة باكستانيين سرقوا نصف مليون ريال من محلات ومستودعات بالرياض (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

خادم الحرمين أمام «الشورى»: الفاسدون «قلة قليلة».. ولن نسمح بالتطرف أو الانحلال

خادم الحرمين أمام «الشورى»: الفاسدون «قلة قليلة».. ولن نسمح بالتطرف أو الانحلال

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب

ثأر عمره 20 عامًا ينتهي بعد جلسة المحكمة.. «سر» جريمة المسن السبعيني بالرياض

ثأر عمره 20 عامًا ينتهي بعد جلسة المحكمة.. «سر» جريمة المسن السبعيني بالرياض

مصادر لـ«بلومبيرج»: كيان جديد لإدارة الأصول التي تخلى عنها المتهمون بالفساد

مصادر لـ«بلومبيرج»: كيان جديد لإدارة الأصول التي تخلى عنها المتهمون بالفساد

الإطاحة بعصابة باكستانيين سرقوا نصف مليون ريال من محلات ومستودعات بالرياض (صور)

الإطاحة بعصابة باكستانيين سرقوا نصف مليون ريال من محلات ومستودعات بالرياض (صور)
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض، أنها أطاحت بـ٦ باكستانيين كونوا تشكيلاً عصابياً، وقاربت سرقاتهم النصف مليون ريال.

وأوضحت شرطة الرياض، أنه امتداداً للجهود المتواصلة في مكافحة جرائم السرقات وتعقب مرتكبيها، وعلى ضوء مَا ورد لمراكز شرطة العاصمة الرياض من بلاغات عن تعرض عدد من المحلات التِجَارِيّة والمستودعات والمباني قيد الإِنْشَاء للسرقة بعد الاعتداء على حراس الأمن وتكبيلهم.

وعليه فقد عَمِدَتْ إدارة التحريات والبحث الجنائي إلى تشكيل فريق بَحْث وتحرٍّ على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، لدراسة تلك البلاغات واتخاذ جملة من الإِجْرَاءَات البحثية اللازمة، وبتوفيق من الله تَمَكَّنَت من الإِطَاحَة بالمتهمين، ستة من الجنسية الباكستانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، في كمائن محكمة تم بأحدها ضبط شاحنة محملة بمسروقات تقدر قيمتها بحوالي، 120 ألف ريال من ضمن مسروقات أُخْرَى قاربت النصف مليون ريال، وضبط بحوزتهم عدد من الإقامات للتضليل، ومحاولة إخفاء هوياتهم وأجهزة جوالات ولوحة لسيارة مطلوبة بقضية مشابهة.

وبسماع أقوالهم أقروا بما نُسب إليهم وبارتكاب ٣٠ جريمة سرقة، موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم، حيث جرى إيقافهم بمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حَسْبَ الاختصاص، وَفْقَ نظام الإِجْرَاءَات الجزائية.

وأكدت شرطة منطقة الرياض على سعيها الحثيث والمستمر لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وتجفيف منابعها حفظاً لأمن الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

68 متحدثاً عالمياً ومحلياً يناقشون أمراض العمود الفقري بالرياض

68 متحدثاً عالمياً ومحلياً يناقشون أمراض العمود الفقري بالرياض

مجلس تصفية تركة «صالح الراجحي»: مزاد لبيع أرض الثغر بالرياض الشهر المقبل

مجلس تصفية تركة «صالح الراجحي»: مزاد لبيع أرض الثغر بالرياض الشهر المقبل

ملك الأردن يغادر الرياض

ملك الأردن يغادر الرياض

جازان.. الإطاحة بعصابة النصب والاحتيال على كبار السِّن أمام الصرَّافات

جازان.. الإطاحة بعصابة النصب والاحتيال على كبار السِّن أمام الصرَّافات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب
تقارير وحوارات

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب

المزيد
حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»
تقارير وحوارات

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»

المزيد
«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء
تقارير وحوارات

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء

المزيد
التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه
تقارير وحوارات

التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>