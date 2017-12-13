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«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
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«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

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دراسة: 84% من قائدي السيارات بالمملكة لا يستجيبون لربط حزام الأمان

دراسة: 84% من قائدي السيارات بالمملكة لا يستجيبون لربط حزام الأمان
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تواصل – الدمام:

كشفت دراسة حديثة أن قائدي المركبات في المملكة من أقل دول العالم استجابة لربط حزام الأمان، حيث بلغت نسبة عدم الاستجابة أكثر من 84%، وذلك في دراسة أجرتها الدكتورة نسرين مغربي، من مُسْتَشْفَى الملك فهد الجامعي بالخبر، خلال بحثها الذي عملت عليه لعامين وقدمته في مؤتمر مؤسسة الحوادث الكندية في 2016م.

وأشارت مغربي خلال ملتقى ومعرض السلامة المرورية الرابع في الدمام بِعُنْوَان: «ماذا ينقص المملكة في منظومة العلاج من الحوادث»، إلى أن الدراسة أجريت على 17 دولة، حلت السعودية في المركز الأخير، بنسبة 5.15%، فيما حَقَّقَت دولة الإِمَارَات العَرَبِيّة المتحدة المركز الأول بنسبة 2.99% تلتها تشيلي، ثم كندا، بِحَسَبِ ‘”عكاظ‘‘.

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