«الغذاء والدواء» تحذّر من أغذية أطفال تنتجها شركة «Lactalis Nutrition Sante»

تواصل – واس:

حذّرت الهَيْئَة العامة للغذاء والدواء، من أغذية أطفال تنتجها شركة (Lactalis Nutrition Sante) في فرنسا؛ بِسَبَبِ احتمال تلوثها ببكتيريا “السالمونيلا أقونا”.

وأوضحت “الغذاء والدواء” في بيان على موقعها الإِلِكْتُرُونِيّ www.sfda.gov.sa، أن مركز الإِنْذَار السريع للغذاء وإدارة الأزمات في الهَيْئَة، تلقى إشعاراً صادراً من الشبكة الدَّوْلِيَّة للسلطات المعنية بسلامة الأغذية (INFOSAN)، يتضمن قائمة بمنتجات أغذية أطفال وردت للمملكة تنتجها شركة (Lactalis Nutrition Sante) في فرنسا؛ بِسَبَبِ احتمالية تلوثها ببكتيريا السالمونيلا أقونا (Salmonella Agona) التي قد تشكل ضرراً على صحة الأطفال.

وأَضَافَت “الهَيْئَة” أنها مُنْذُ تلقيها الإشعار اتخذت مجموعة من الإِجْرَاءَات، شَمِلَت حصر الكميات التي دخلت المملكة من تلك التشغيلات المتأثرة عبر سجلات الفسح في المنافذ الحدودية، ومستودعات موزعي منتجات الشركة، وحجز التشغيلات المتأثرة من تلك المنتجات لدى موزعي منتجات الشركة بالعبوتين (400 جرام) و(900 جرام)، إِضَافَة إلى التنسيق مع موزعي منتجات الشركة لسحب الكمية المعروضة من التشغيلات المتأثرة بتلك المنتجات من الأسْوَاق المحلية بأسرع وقت وبمتابعة دقيقة من الهَيْئَة.

كما أوقفت الهَيْئَة فسح التشغيلات المتأثرة من تلك المنتجات في المنافذ، ومنها شحنتان تصادف وصولهما إلى المملكة مع تلقي الإشعار، وخاطبت الجهات الحُكُومِيّة ذات العلاقة ونسقت معها؛ لِلتَّأكُّدِ من سحب تشغيلات المنتجات المتأثرة من الأسْوَاق المحلية.

وشكلت “الغذاء والدواء” فريقاً في الهَيْئَة يعمل على مدار الساعة، لمتابعة المستجدات المتعلقة بالتشغيلات المتأثرة ومتابعة سحبها من الأسْوَاق المحلية بواسطة موزعي تلك المنتجات.

وأَوْصَت المستهلكين بِتَجَنُّبِ استهلاك هذه المنتجات والتخلّص مِمَّا لديهم منها فَوْرَاً حِفَاظَاً على صحة أطفالهم، مُشِيرَةً إلى أنها ستواصل جهودها لمتابعة تنفيذ الإِجْرَاءَات اللازمة لِلتَّأكُّدِ من خلو الأسْوَاق من هذه المنتجات.

وتطرقت “الغذاء والدواء” إلى أن أعراض الإِصَابَة ببكتيريا السالمونيلا تَشْمَل الإسهال والحمى والمغص (وأَحْيَانَاً الاستفراغ)، وغَالِبَاً مَا تكون بعد 12 – 72 ساعة من الإِصَابَة، وقد تستمر أربعة إلى سبعة أيام؛ مَا قَدْ ينتج عنه جفاف شديد لدى الرضع (Infants) والأطفال مَا دون السنتين، ويتعافى المصابون غَالِبَاً.