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«آبل» تخرج عن صمتها وتتحدث عن القطعة الزائدة بشاشة «آيفون X»

«آبل» تخرج عن صمتها وتتحدث عن القطعة الزائدة بشاشة «آيفون X»
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تواصل – فريق التحرير:

تحدث المسؤول والمهندس البارز في شركة “آبل”، جريك جوسواك، عن التقنيات الموجودة في هواتف “آيفون X” وعن حجم الابتكار وتحديداً في القطعة الموجودة في مُنتصف الشاشة.

وقال “جوسواك” -بحسب ما نشر موقع “آبل” في نسخته العربية: إن “مجموعة كبيرة جداً من التقنيات موجودة في تلك المساحة الصغيرة”، مؤكداً أنها “أعقد قطعة تقنية في مساحة صغيرة قام بتطويرها في حياته”.

وأوضح أن “الهدف الدائم لشركة آبل هو أن تقدم تقنيات بأفضل شكل ممكن، ولا تمتلك أية رغبة في أن تكون الأولى، ومن أجل ذلك، تعمل فرق عملها بالتعاون فيما بينها”.

وأضاف “جوسواك”: “الفريق المسؤول عن تطوير الشرائح الإلكترونية يعمل مع فريق تطوير نظام التشغيل الذي يعمل عن قرب بدوره مع فريق تصميم الواجهات، وهكذا تشكل آبل سلسلة واحدة متينة وغير موجودة في أي مكان آخر”.

وتطرق فيما بعد لتقنيات التعرف على الوجه التي أيقنت “آبل” منذ اليوم الأول أنها يجب أن تكون مختلفة عن الموجود في السوق مع توفير نسبة أمان عالية جداً لمنع خداعها عبر الصور مثل التقنيات التي وصلت سابقاً للسوق.

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