شيول البلدية تُدمر العشوائيات..حملة لإزالة المباني المخالفة بمكة (صور)

تواصل – فريق التحرير:

قامت الفرق الميدانية التابعة لبلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، خلال الأيام الماضية، بإزالة 10 مبانٍ مخالفة ودون صكوك، وذلك بمشاركة عدد من أفراد ومنسوبي الجهات الأمنية المساندة لفرق الأمانة.

وأكدت “لجنة إزالة التعديات ببلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة” مواصلة نشاطها في مراقبة وإزالة مواقع التعديات في المخططات والأحياء السكنية التابعة للمنطقة، حيث أوضحت أنها أزالت عدداً من المباني والأحواش المخالفة والمقامَة بطرق عشوائية ودون صكوك نظامية في عدد من الواقع.

وأوضح المهندس ممدوح بن محمد عراقي، رئيس بلدية الشوقية الفرعية، أن البلدية ماضية في مواصلة جهودها ونشاطها في مراقبة كافة المواقع التي تشهد تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية نفَّذت خلال الأسبوع المنقضي العديدَ من الجولات الميدانية بمشاركة الجهات ذات العلاقة، ومؤكداً بأن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.

ولفت إلى أن البلدية حريصة على إزالة مثل هذه الظواهر السلبية التي تشوه المظهر العام، حيث الفرق الميدانية بمواصلة مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون وفي كافة الأحياء والمخططات السكنية في هذه المناطق.