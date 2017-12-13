فرنسا.. حظر جوالات التلاميذ في المدارس

تواصل- وكالات:

أعلن وزير التعليم الفرنسي، أن بلاده ستطبق حظراً على استخدام الأطفال الهواتف المحمولة في المدارس، بدءاً من الثالث من سبتمبر العام المقبل، موضحاً أن هواتف التلاميذ يمكن أن تُحفظ في خزائن أثناء الحصص الدراسية.

من جهتها، قالت نائب رئيس اتحاد المعلمين الفرنسيين، فاليري سيباهيمالاني، في تصريحات لصحيفة “لوموند”، إن الحظر الحالي “مشدد لدرجة كبيرة، يصعب معها تطبيقه”، مضيفة “لا يمتلك المعلم حق تفتيش التلاميذ ولا مصادرة هواتفهم، لأنها ليست مادة خطرة”.

وينص قانون التعليم الفرنسي على أن الهواتف المحمولة محظورة “أثناء الحصص الدراسية كافة، وفي الأماكن المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للمدارس”.