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جامعة أم القرى تعلن افتتاح برامج التعليم عن بُعد للدراسات العليا

جامعة أم القرى تعلن افتتاح برامج التعليم عن بُعد للدراسات العليا
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تواصل – متابعات

أعلن مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري عساس، افتتاح برامج التعليم عن بعد للدراسات العليا خلال العام الجامعي 1439/1440، مشيراً إلى أنه تم تأهيل بيئة التعلم الإلكتروني بالجامعة ويبلغ عدد القاعات الافتراضية لها نحو 5 آلاف جُهزت بأحدث الإمكانيات والتقنيات التعليمية.

ووفقاً لـ”عكاظ” فقد طالب عساس خلال تفقده الأرض المخصصة لفرع الجامعة بالليث على مساحة نحو 2 مليون و700 ألف متر مربع بعقد ورش عمل عاجلة لتحديد ودراسة الاحتياجات التي تتطلبها الكليات والأقسام العلمية بفرع الجامعة بالليث، والتي تضم عدداً من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والطالبات، وذلك لتوفير الجو الملائم للبيئة التعليمية، والرفع بتوصيات ونتائج هذه الورش.

واستهل مدير الجامعة زيارته لفرع الجامعة بالليث بلقاء الطالبات عبر الشبكة التلفزيونية المغلقة، وأبنائه الطلاب بمسرح الكلية الجامعية بالليث.

وبيَّن أن فرع الجامعة بالليث يحتوي على عدد من التخصصات العلمية تتلاءم مع متطلبات سوق العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتستوعب بكافة كلياتها وأقسامها المختلفة نحو 8 آلاف طالب وطالبة، يتلقون تعليمهم في تخصصات عديدة كاللغة العربية وعلومها، والدراسات الشرعية، والهندسية، والصحية، واللغة الإنجليزية، والإعلام، والخدمة الاجتماعية، والتربية الأسرية، وكذلك التخصصات العلمية كالرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والهندسة، والحاسب الآلي.

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