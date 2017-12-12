«حماية المستهلك» تحذر من «مصاصي الكهرباء» وتوجه نصائح للتوفير

تواصل – فريق التحرير:

وجهت جمعية حماية المستهلك عدة نصائح للتوفير في فاتورة الكهرباء، والاقتصاد في الاستهلاك، للتحذير مما اسمته “مصاصو الكهرباء”، ذلك الوصف الذي أطلقته على ما أسمتها أجهزة تستنزف جزء من الكهرباء حتى لو كانت مغلقة أو في حالة الإسبات، مثل الشواحن وأجهزة الحواسب والشاشات وأجهزة الألعاب الإلكترونية، وغيرها من الأجهزة التي يتركها صحابها موصولة بالتيار الكهربي، حتى بعد الانتهاء من استخدامها.

وطلبت الجمعية من المستهلكين فصل هذه الأجهزة عن قابس الكهرباء (الفيش) بعد انتهاء الاستخدام، أو إغلاق زر القابس، أو استخدام توصيلة كهربائية تحتوي على زر للإغلاق.

ووجهت الهيئة 5 نصائح فيما يتعلق باستخدام غسالة الملابس، تساعد على توفير الكهرباء، وهي:

1- احرص على تعبئة الغسالة للحد المسموح به من الملابس، لتقليل مدة الاستخدام.

2- استخدم منظم الماء ومدة الدوران، وفقا لكمية الملابس.

3- حاول الاستغناء عن استخدام الماء الساخن في الغسالة.

4- احرص على تنظيف المرشح (الفلتر الداخلي).

5- يستحسن تجفيف الملابس في الخارج، دون الحاجة لاستخدام المجفف الكهربائي.