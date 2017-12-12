«الغذاء والدواء» تحذر من أغذية أطفال لاحتمال تلوثها بالبكتيريا

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حذّرت الهَيْئَة العامة للغذاء والدواء، من أغذية أطفال تنتجها شركة (Lactalis Nutrition Sante) في فرنسا؛ بِسَبَبِ احتمال تلوثها ببكتيريا “السالمونيلا أقونا”.

وأوضحت أن مركز الإِنْذَار السريع للغذاء وإدارة الأزمات في الهَيْئَة، تلقى إشعاراً صادراً من الشبكة الدَّوْلِيَّة للسلطات المعنية بسلامة الأغذية (INFOSAN)، يتضمن قائمة بمنتجات أغذية أطفال وردت للمملكة تنتجها شركة (Lactalis Nutrition Sante) في فرنسا؛ بِسَبَبِ احتمالية تلوثها ببكتيريا السالمونيلا أقونا (Salmonella Agona) التي قد تشكل ضرراً على صحة الأطفال.

وأَضَافَتِ “الهَيْئَة” أنها مُنْذُ تلقي الإشعار اتخذت مجموعة من الإِجْرَاءَات، شَمِلَت: حصر الكميات التي دخلت المملكة من تلك التشغيلات المتأثرة عبر سجلات الفسح في المنافذ الحدودية، ومستودعات موزعي منتجات الشركة، وحجز التشغيلات المتأثرة من تلك المنتجات لدى موزعي منتجات الشركة بالعبوتين (400 جرام) و(900 جرام)، إِضَافَةً إلى التنسيق مع موزعي منتجات الشركة لسحب الكمية المعروضة من التشغيلات المتأثرة بتلك المنتجات من الأسْوَاق المحلية بأسرع وقت وبمتابعة دقيقة من الهَيْئَة.

كما أوقفت الهَيْئَة فسح التشغيلات المتأثرة من تلك المنتجات في المنافذ، ومنها شحنتان تصادف وصولهما إلى المملكة مع تلقي الإشعار، وخاطبت الجهات الحُكُومِيّة ذات العلاقة ونسقت معها؛ لِلتَّأكُّدِ من سحب تشغيلات المنتجات المتأثرة من الأسْوَاق المحلية.

وشكلت “الغذاء والدواء” فريقاً في الهَيْئَة يعمل على مدار الساعة، لمتابعة المستجدات المتعلقة بالتشغيلات المتأثرة، ومتابعة سحبها من الأسْوَاق المحلية بواسطة موزعي تلك المنتجات.

وأَوْصَت الهَيْئَة المستهلكين بِتَجَنُّبِ استهلاك هذه المنتجات والتخلّص مِمَّا لديهم منها فَوْرَاً؛ حِفَاظَاً على صحة أطفالهم، مُشِيرَةً إلى أنها ستواصل جهودها لمتابعة تنفيذ الإِجْرَاءَات اللازمة لِلتَّأكُّدِ من خلو الأسْوَاق من هذه المنتجات.

وتطرقت “الغذاء والدواء” إلى أن أعراض الإِصَابَة ببكتيريا السالمونيلا تَشْمَل: الإسهال، والحمى، والمغص (وأَحْيَانَاً الاستفراغ)، وغَالِبَاً مَا تكون بعد 12 – 72 ساعة من الإِصَابَة، وقد تستمر أربعة إلى سبعة أيام؛ مَا قَدْ ينتج عنه جفاف شديد لدى الرضع (Infants) والأطفال مَا دون السنتين، ويتعافى المصابون غَالِبَاً.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل المنتجات والتشغيلات المتأثرة:

تاريخ الانتهاء رقم التشغيلة الوزن (جرام) اسم المنتج تسلسل 23.10.2019 17C0013674 900 سيليا إكسبيرت 1 Celia EXPERT 1 العمر: من الولادة لغاية 6 أشهر 1 08.11.2018 17C0012759 09.11.2018 17C0012760 400 23.10.2019 17C0013672 17.10.2019 17C0013641 400 سيليا إكسبيرت 2 Celia EXPERT 2 العمر: من ستة أشهر لغاية سنة 2 02.11.2018 17C0012680 16.10.2019 17C0013645 900 26.10.2018 17C0012683 06.12.2018 17C0012906 900 بريميم كير مرحلة 2 PREMIUM CARE 2 العمر: من ستة أشهر لغاية سنة 3 10.01.2019 17C0013088 28.02.2019 17C0013342 11.04.2019 17C0013609 09.12.2018 17C0012953 400 13.04.2019 17C0013604 09.09.2018 17C0012474 01.12.2018 17C0012884 900 بريميم كير مرحلة 3 PREMIUM CARE 3 العمر: من سنة لغاية 3 سنوات 4 11.04.2019 17C0013608 10.09.2018 17C0012477 400 09.12.2018 17C0012920 08.11.2018 17C0012738 400 بريميم كير مرحلة 1 PREMIUM CARE 1 العمر: من الولادة وحتى ستة أشهر 5 11.01.2019 17C0013082 26.04.2019 17C0013690 22.11.2018 17C0012847 900 05.01.2019 17C0013066 28.02.2019 17C0013341 30.04.2019 17C0013735 15.03.2019 17C0013444 400 بريميم كير ايه سي PREMIUM CARE AC لحالات المغص من الولادة لغاية سنة 6 23.09.2018 17C0012520 05.10.2018 17C0012587 400 بريميم كير آي تي PREMIUM CARE IT لحالات الإمساك من الولادة لغاية سنة 7 11.01.2019 17C0013081 09.04.2019 17C0013599 23.09.2018 17C0012521 400 بريميم كير PREMIUM CARE KIDS 3 -10 years العمر : من 3- 10 سنوات 8

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