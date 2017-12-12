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«الغذاء والدواء» تحذر من أغذية أطفال لاحتمال تلوثها بالبكتيريا

«الغذاء والدواء» تحذر من أغذية أطفال لاحتمال تلوثها بالبكتيريا
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تواصل – فريق التحرير:

حذّرت الهَيْئَة العامة للغذاء والدواء، من أغذية أطفال تنتجها شركة (Lactalis Nutrition Sante) في فرنسا؛ بِسَبَبِ احتمال تلوثها ببكتيريا “السالمونيلا أقونا”.

وأوضحت أن مركز الإِنْذَار السريع للغذاء وإدارة الأزمات في الهَيْئَة، تلقى إشعاراً صادراً من الشبكة الدَّوْلِيَّة للسلطات المعنية بسلامة الأغذية (INFOSAN)، يتضمن قائمة بمنتجات أغذية أطفال وردت للمملكة تنتجها شركة (Lactalis Nutrition Sante) في فرنسا؛ بِسَبَبِ احتمالية تلوثها ببكتيريا السالمونيلا أقونا (Salmonella Agona) التي قد تشكل ضرراً على صحة الأطفال.

وأَضَافَتِ “الهَيْئَة” أنها مُنْذُ تلقي الإشعار اتخذت مجموعة من الإِجْرَاءَات، شَمِلَت: حصر الكميات التي دخلت المملكة من تلك التشغيلات المتأثرة عبر سجلات الفسح في المنافذ الحدودية، ومستودعات موزعي منتجات الشركة، وحجز التشغيلات المتأثرة من تلك المنتجات لدى موزعي منتجات الشركة بالعبوتين (400 جرام) و(900 جرام)، إِضَافَةً إلى التنسيق مع موزعي منتجات الشركة لسحب الكمية المعروضة من التشغيلات المتأثرة بتلك المنتجات من الأسْوَاق المحلية بأسرع وقت وبمتابعة دقيقة من الهَيْئَة.

كما أوقفت الهَيْئَة فسح التشغيلات المتأثرة من تلك المنتجات في المنافذ، ومنها شحنتان تصادف وصولهما إلى المملكة مع تلقي الإشعار، وخاطبت الجهات الحُكُومِيّة ذات العلاقة ونسقت معها؛ لِلتَّأكُّدِ من سحب تشغيلات المنتجات المتأثرة من الأسْوَاق المحلية.

وشكلت “الغذاء والدواء” فريقاً في الهَيْئَة يعمل على مدار الساعة، لمتابعة المستجدات المتعلقة بالتشغيلات المتأثرة، ومتابعة سحبها من الأسْوَاق المحلية بواسطة موزعي تلك المنتجات.

وأَوْصَت الهَيْئَة المستهلكين بِتَجَنُّبِ استهلاك هذه المنتجات والتخلّص مِمَّا لديهم منها فَوْرَاً؛ حِفَاظَاً على صحة أطفالهم، مُشِيرَةً إلى أنها ستواصل جهودها لمتابعة تنفيذ الإِجْرَاءَات اللازمة لِلتَّأكُّدِ من خلو الأسْوَاق من هذه المنتجات.

وتطرقت “الغذاء والدواء” إلى أن أعراض الإِصَابَة ببكتيريا السالمونيلا تَشْمَل: الإسهال، والحمى، والمغص (وأَحْيَانَاً الاستفراغ)، وغَالِبَاً مَا تكون بعد 12 – 72 ساعة من الإِصَابَة، وقد تستمر أربعة إلى سبعة أيام؛ مَا قَدْ ينتج عنه جفاف شديد لدى الرضع (Infants) والأطفال مَا دون السنتين، ويتعافى المصابون غَالِبَاً.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل المنتجات والتشغيلات المتأثرة:

تاريخ الانتهاء

رقم التشغيلة

الوزن (جرام)

اسم المنتج

تسلسل

23.10.2019

17C0013674

900

سيليا إكسبيرت 1

Celia  EXPERT 1

 

العمر: من الولادة لغاية 6 أشهر

1

08.11.2018

17C0012759

09.11.2018

17C0012760

400

23.10.2019

17C0013672

17.10.2019

17C0013641

400

سيليا إكسبيرت 2

Celia EXPERT 2

 

العمر: من ستة أشهر لغاية سنة

2

 

02.11.2018

17C0012680

16.10.2019

17C0013645

900

26.10.2018

17C0012683

06.12.2018

17C0012906

900

بريميم كير مرحلة 2

PREMIUM CARE 2

 

العمر: من ستة أشهر لغاية سنة

3

10.01.2019

17C0013088

28.02.2019

17C0013342

11.04.2019

17C0013609

09.12.2018

17C0012953

400

13.04.2019

17C0013604

09.09.2018

17C0012474

01.12.2018

17C0012884

900

بريميم كير مرحلة 3

 

PREMIUM CARE 3

العمر: من سنة لغاية 3 سنوات

4

11.04.2019

17C0013608

10.09.2018

17C0012477

400

09.12.2018

17C0012920

08.11.2018

17C0012738

400

بريميم كير مرحلة 1

 

PREMIUM CARE 1

العمر: من الولادة وحتى ستة أشهر

5

11.01.2019

17C0013082

26.04.2019

17C0013690

22.11.2018

17C0012847

900

05.01.2019

17C0013066

28.02.2019

17C0013341

30.04.2019

17C0013735

15.03.2019

17C0013444

400

بريميم كير ايه سي

 

PREMIUM CARE AC

 

لحالات المغص من الولادة لغاية سنة

6

23.09.2018

17C0012520

05.10.2018

17C0012587

400

بريميم كير آي تي

 

PREMIUM CARE IT

لحالات الإمساك من الولادة لغاية سنة

7

11.01.2019

17C0013081

09.04.2019

17C0013599

23.09.2018

17C0012521

400

بريميم كير

PREMIUM CARE KIDS 3 -10 years

العمر : من 3- 10 سنوات

8

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