«الغذاء والدواء» تحذر من أغذية أطفال لاحتمال تلوثها بالبكتيريا

تواصل – فريق التحرير:
حذّرت الهَيْئَة العامة للغذاء والدواء، من أغذية أطفال تنتجها شركة (Lactalis Nutrition Sante) في فرنسا؛ بِسَبَبِ احتمال تلوثها ببكتيريا “السالمونيلا أقونا”.
وأوضحت أن مركز الإِنْذَار السريع للغذاء وإدارة الأزمات في الهَيْئَة، تلقى إشعاراً صادراً من الشبكة الدَّوْلِيَّة للسلطات المعنية بسلامة الأغذية (INFOSAN)، يتضمن قائمة بمنتجات أغذية أطفال وردت للمملكة تنتجها شركة (Lactalis Nutrition Sante) في فرنسا؛ بِسَبَبِ احتمالية تلوثها ببكتيريا السالمونيلا أقونا (Salmonella Agona) التي قد تشكل ضرراً على صحة الأطفال.
وأَضَافَتِ “الهَيْئَة” أنها مُنْذُ تلقي الإشعار اتخذت مجموعة من الإِجْرَاءَات، شَمِلَت: حصر الكميات التي دخلت المملكة من تلك التشغيلات المتأثرة عبر سجلات الفسح في المنافذ الحدودية، ومستودعات موزعي منتجات الشركة، وحجز التشغيلات المتأثرة من تلك المنتجات لدى موزعي منتجات الشركة بالعبوتين (400 جرام) و(900 جرام)، إِضَافَةً إلى التنسيق مع موزعي منتجات الشركة لسحب الكمية المعروضة من التشغيلات المتأثرة بتلك المنتجات من الأسْوَاق المحلية بأسرع وقت وبمتابعة دقيقة من الهَيْئَة.
كما أوقفت الهَيْئَة فسح التشغيلات المتأثرة من تلك المنتجات في المنافذ، ومنها شحنتان تصادف وصولهما إلى المملكة مع تلقي الإشعار، وخاطبت الجهات الحُكُومِيّة ذات العلاقة ونسقت معها؛ لِلتَّأكُّدِ من سحب تشغيلات المنتجات المتأثرة من الأسْوَاق المحلية.
وشكلت “الغذاء والدواء” فريقاً في الهَيْئَة يعمل على مدار الساعة، لمتابعة المستجدات المتعلقة بالتشغيلات المتأثرة، ومتابعة سحبها من الأسْوَاق المحلية بواسطة موزعي تلك المنتجات.
وأَوْصَت الهَيْئَة المستهلكين بِتَجَنُّبِ استهلاك هذه المنتجات والتخلّص مِمَّا لديهم منها فَوْرَاً؛ حِفَاظَاً على صحة أطفالهم، مُشِيرَةً إلى أنها ستواصل جهودها لمتابعة تنفيذ الإِجْرَاءَات اللازمة لِلتَّأكُّدِ من خلو الأسْوَاق من هذه المنتجات.
وتطرقت “الغذاء والدواء” إلى أن أعراض الإِصَابَة ببكتيريا السالمونيلا تَشْمَل: الإسهال، والحمى، والمغص (وأَحْيَانَاً الاستفراغ)، وغَالِبَاً مَا تكون بعد 12 – 72 ساعة من الإِصَابَة، وقد تستمر أربعة إلى سبعة أيام؛ مَا قَدْ ينتج عنه جفاف شديد لدى الرضع (Infants) والأطفال مَا دون السنتين، ويتعافى المصابون غَالِبَاً.
ويوضح الجدول التالي تفاصيل المنتجات والتشغيلات المتأثرة:
تاريخ الانتهاء
رقم التشغيلة
الوزن (جرام)
اسم المنتج
تسلسل
23.10.2019
17C0013674
900
سيليا إكسبيرت 1
Celia EXPERT 1
العمر: من الولادة لغاية 6 أشهر
1
08.11.2018
17C0012759
09.11.2018
17C0012760
400
23.10.2019
17C0013672
17.10.2019
17C0013641
400
سيليا إكسبيرت 2
Celia EXPERT 2
العمر: من ستة أشهر لغاية سنة
2
02.11.2018
17C0012680
16.10.2019
17C0013645
900
26.10.2018
17C0012683
06.12.2018
17C0012906
900
بريميم كير مرحلة 2
PREMIUM CARE 2
العمر: من ستة أشهر لغاية سنة
3
10.01.2019
17C0013088
28.02.2019
17C0013342
11.04.2019
17C0013609
09.12.2018
17C0012953
400
13.04.2019
17C0013604
09.09.2018
17C0012474
01.12.2018
17C0012884
900
بريميم كير مرحلة 3
PREMIUM CARE 3
العمر: من سنة لغاية 3 سنوات
4
11.04.2019
17C0013608
10.09.2018
17C0012477
400
09.12.2018
17C0012920
08.11.2018
17C0012738
400
بريميم كير مرحلة 1
PREMIUM CARE 1
العمر: من الولادة وحتى ستة أشهر
5
11.01.2019
17C0013082
26.04.2019
17C0013690
22.11.2018
17C0012847
900
05.01.2019
17C0013066
28.02.2019
17C0013341
30.04.2019
17C0013735
15.03.2019
17C0013444
400
بريميم كير ايه سي
PREMIUM CARE AC
لحالات المغص من الولادة لغاية سنة
6
23.09.2018
17C0012520
05.10.2018
17C0012587
400
بريميم كير آي تي
PREMIUM CARE IT
لحالات الإمساك من الولادة لغاية سنة
7
11.01.2019
17C0013081
09.04.2019
17C0013599
23.09.2018
17C0012521
400
بريميم كير
PREMIUM CARE KIDS 3 -10 years
العمر : من 3- 10 سنوات
8