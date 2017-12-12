مجلس تصفية تركة «صالح الراجحي»: مزاد لبيع أرض الثغر بالرياض الشهر المقبل

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

مصادر لـ«بلومبيرج»: كيان جديد لإدارة الأصول التي تخلى عنها المتهمون بالفساد

مصادر لـ«بلومبيرج»: كيان جديد لإدارة الأصول التي تخلى عنها المتهمون بالفساد

وزير العمل: تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 أسرة و13 مليون تابع بـ«حساب المواطن»

وزير العمل: تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 أسرة و13 مليون تابع بـ«حساب المواطن»

«تنظيم الكهرباء» توضح آلية تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة

«تنظيم الكهرباء» توضح آلية تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة

اعتماد سياسات برنامج «حساب المواطن».. والإيداع يبدأ بعد 9 أيام

اعتماد سياسات برنامج «حساب المواطن».. والإيداع يبدأ بعد 9 أيام

مجلس تصفية تركة «صالح الراجحي»: مزاد لبيع أرض الثغر بالرياض الشهر المقبل

مجلس تصفية تركة «صالح الراجحي»: مزاد لبيع أرض الثغر بالرياض الشهر المقبل
0

تواصل – فريق التحرير:

وجه مجلس التصفية لعقارات تركة الشيخ صالح الراجحي – رَحِمَهُ اللَّهُ – دعوة لرجال الأَعْمَال والمهتمين، لحضور المزاد العلني السادس لبيع أرض الثغر، وذلك يوم السبت الْمُوَافِق 5 – 4 – 1439 هـ، الْمُوَافِق 23 – 12 – 2017 م، في الرابعة عَصْرَاً بفندق رافال كمبينسكي بمدينة الرياض.

وقال المجلس، عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن اشتراطات الدخول للمزاد كالآتي:

  • الحصول على بطاقة المزايدة قبل نهاية دوام يوم الخميس 3 – 4 – 1439 هـ
  • الحضور الشخصي للمشتري، أو الوكيل الشرعي له.
  • شيك باسم حساب تصفية تركة صالح بن عبدالعزيز الراجحي بقيمة 23 مليون ريال سعودي.
  • يعتبر الشيك جُزْءَاً من قيمة العقار لمن يرسو عليه المزاد، ولا يحق له استرداده.
  • من يرسو عليه المزاد يتوجب عليه سداد باقي قيمة العقار خلال مدة أقصاها 50 يوم عمل.
  • فِي حَالِ عدم السداد في المدة المحددة يتم إعادة البيع على مَسْؤُولِيَّة المشتري بمزايدة جديدة ويُلزم بما نقص من الثمن ومصروفات المزاد.
  • يسترجع شيك المزايدة مباشرة فِي حَالِ عدم رسو المزاد على المتقدم.
  • يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد.
  • يقتصر الحضور على المزايدين، أو من تأهل للمشاركة في المزاد.
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ملك الأردن يغادر الرياض

ملك الأردن يغادر الرياض

خادم الحرمين يزور أخاه الأكبر الأمير بندر في الرياض (صور)

خادم الحرمين يزور أخاه الأكبر الأمير بندر في الرياض (صور)

«الأمر بالمعروف» في الرياض تتابع تفعيل المصليات المتنقلة (صور)

«الأمر بالمعروف» في الرياض تتابع تفعيل المصليات المتنقلة (صور)

واقعة غريبة.. عرض قرية ألمانية للبيع (فيديو)

واقعة غريبة.. عرض قرية ألمانية للبيع (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»
تقارير وحوارات

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»

المزيد
«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء
تقارير وحوارات

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء

المزيد
التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه
تقارير وحوارات

التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه

المزيد
حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة
تقارير وحوارات

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>