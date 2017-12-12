مجلس تصفية تركة «صالح الراجحي»: مزاد لبيع أرض الثغر بالرياض الشهر المقبل

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وجه مجلس التصفية لعقارات تركة الشيخ صالح الراجحي – رَحِمَهُ اللَّهُ – دعوة لرجال الأَعْمَال والمهتمين، لحضور المزاد العلني السادس لبيع أرض الثغر، وذلك يوم السبت الْمُوَافِق 5 – 4 – 1439 هـ، الْمُوَافِق 23 – 12 – 2017 م، في الرابعة عَصْرَاً بفندق رافال كمبينسكي بمدينة الرياض.

وقال المجلس، عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن اشتراطات الدخول للمزاد كالآتي: