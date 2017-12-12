مجلس تصفية تركة «صالح الراجحي»: مزاد لبيع أرض الثغر بالرياض الشهر المقبل

تواصل – فريق التحرير:
وجه مجلس التصفية لعقارات تركة الشيخ صالح الراجحي – رَحِمَهُ اللَّهُ – دعوة لرجال الأَعْمَال والمهتمين، لحضور المزاد العلني السادس لبيع أرض الثغر، وذلك يوم السبت الْمُوَافِق 5 – 4 – 1439 هـ، الْمُوَافِق 23 – 12 – 2017 م، في الرابعة عَصْرَاً بفندق رافال كمبينسكي بمدينة الرياض.
وقال المجلس، عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن اشتراطات الدخول للمزاد كالآتي:
- الحصول على بطاقة المزايدة قبل نهاية دوام يوم الخميس 3 – 4 – 1439 هـ
- الحضور الشخصي للمشتري، أو الوكيل الشرعي له.
- شيك باسم حساب تصفية تركة صالح بن عبدالعزيز الراجحي بقيمة 23 مليون ريال سعودي.
- يعتبر الشيك جُزْءَاً من قيمة العقار لمن يرسو عليه المزاد، ولا يحق له استرداده.
- من يرسو عليه المزاد يتوجب عليه سداد باقي قيمة العقار خلال مدة أقصاها 50 يوم عمل.
- فِي حَالِ عدم السداد في المدة المحددة يتم إعادة البيع على مَسْؤُولِيَّة المشتري بمزايدة جديدة ويُلزم بما نقص من الثمن ومصروفات المزاد.
- يسترجع شيك المزايدة مباشرة فِي حَالِ عدم رسو المزاد على المتقدم.
- يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد.
- يقتصر الحضور على المزايدين، أو من تأهل للمشاركة في المزاد.